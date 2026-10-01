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uçuş bagajlarına gizlenen 34 kilo kokain risk analizinde tespit edildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı operasyonda valizlere gizlenmiş toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

uçuş bagajlarına gizlenen 34 kilo kokain risk analizinde tespit edildi

istanbul havalimanı'nda operasyonlar:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizine dayalı iki ayrı denetimi sonucunda, İstanbul Havalimanı'nda valiz ve kişisel bakım ürünleri içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Yapılan sahada incelemeler ve uyuşturucu testleriyle maddelerin kokain hidroklorür olduğu belirlendi.

ilk operasyona ilişkin bulgular:

İlk operasyonda, Güney Amerika ülkesinden gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-Ray cihazına sevk edildi ve taramada tespit edilen yoğunluklar üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, valizlere gizlenmiş olarak 13 kilo 480 gram sıvı madde ele geçirildi; yapılan uyuşturucu testinde madde kokain hidroklorür olarak tespit edildi.

ikinci operasyona ilişkin bulgular:

İkinci operasyonda ise Afrika ülkesinden gelen bir yolcu risk analizi sonucunda şüpheli kabul edildi. Yolcuya ait valizlerde yapılan aramada duş jeli şişeleri ve vazelin kutularına gizlenmiş toplam 20 kilo 920 gram sıvı madde bulundu. Bu maddeler üzerinde yapılan testler de yine kokain hidroklorür olduğunu gösterdi.

gümrük denetim yöntemleri ve önemi:

Her iki operasyonda da denetimler, X-Ray görüntülemesi, risk analizi ve şüpheli yoğunluk tespitiyle başladı. Bulunan maddelerin gizlenme yöntemleri, taşıma sırasında kullanılan kişisel bakım ürünleri ve ambalajların dikkatle incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Bakanlık, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleyi risk analizi, istihbarat ve saha çalışmalarıyla sürdürdüğünü bildirdi.

soruşturma ve hukuki süreç:

İki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ile ilgili soruşturmaların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi. Olaylar, Türkiye'ye uyuşturucu sokulmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda gümrük denetiminin rolünü bir kez daha ortaya koydu.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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