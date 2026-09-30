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Nilüfer'de Şadi Özdemir'den Bursaspor için birlik çağrısı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursaspor tribün temsilcileriyle kahvaltıda buluşarak kulübün kent için ortak değer olduğuna dikkat çekti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Nilüfer'de Şadi Özdemir'den Bursaspor için birlik çağrısı

Şadi Özdemir tribün temsilcileriyle bir arada:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilbel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda Bursaspor tribün liderleriyle bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or ve meclis üyesi Salih Güleç de katıldı.

toplantı detayları:

Programda taraftar temsilcileri, kulübün saha içi ve saha dışı dinamikleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktardı. Katılımcılar, kulübün gençlerle ve yerel aktörlerle yürütülecek çalışmalarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı; buluşmada Bursaspor’un geleceğine ilişkin beklentiler ve somut talepler paylaşıldı.

başkanın mesajı:

Başkan Özdemir, Bursaspor’un kentin ortak marka değeri olduğunu vurgulayarak gençlik yıllarından bu yana takımı tribünden takip ettiğini belirtti. Özdemir, "Bursaspor küme düştüğünde aslında sadece bir takım değil, bütün Bursa küme düştü." sözleriyle kulübün kent yaşamındaki yerini özetledi.

Konuşmasında sporun şehir kimliğini yükselttiğini ve bunun için ortak sorumluluk gerektiğini ifade eden Özdemir, 'Hepimiz bu değere sahip çıkmalıyız' çağrısı yaptı. Toplantı, taraftar temsilcilerinin beklentilerinin not edilmesi ve yerel paydaşlarla iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi yönündeki kararlılıkla sonlandı.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, YEŞİL-BEYAZLI KULÜBÜN TRİBÜN TEMSİLCİLERİYLE KAHVALTIDA...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, YEŞİL-BEYAZLI KULÜBÜN TRİBÜN TEMSİLCİLERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU. BURSASPOR’UN BU KENTİN ORTAK DEĞERİ OLDUĞUNU BELİRTEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, "HEPİMİZ BU DEĞERE SAHİP ÇIKMALIYIZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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