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Velilere yönelik bağımlılık eğitimi: Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?

Aksaray Valiliği'nin 'Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?' projesiyle Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda velilere narkotik ve bağımlılık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Velilere yönelik bağımlılık eğitimi: Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?

Velilere yönelik eğitim programı Aksaray'da gerçekleştirildi

Aksaray Valiliği tarafından yürütülen 'Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?' projesi kapsamında, uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların çocuklardan uzak tutulması hedefiyle velilere yönelik bir eğitim düzenlendi. Etkinlik, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda yapıldı; çok sayıda veli, öğretmenler ve Vali Murat Duru katıldı.

vali murat duru'nun vurguları:

Vali Murat Duru, eğitim ve yetiştirme sürecinde üç unsurun birbirini tamamlamasının önemine dikkat çekti. Duru, "İyi bir eğitimin olabilmesi için üç unsurun birbiriyle koordineli olması gerekiyor. Birincisi öğretmen, okul, ikincisi öğrenci ve üçüncü unsur ise veli. Eğer bu üç unsur birbirini tamamlarsa, iletişim halinde olursa inanın çok iyi nesiller yetiştirebiliyoruz. Aksi halde, bu üç unsurun birisi eksik olursa inanın çocuklarımız eğitim alamıyorlar, eğitilmiş olamıyorlar" dedi.

narkotik eğitimi ve içerik:

Eğitimin ikinci bölümünü, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkotik eğitmeni Komiser Hami Keskin yürüttü. Keskin, velilere uyuşturucunun nasıl bağımlılığa dönüştüğü, uyuşturucu kullanan kişilerde gözlenen davranış ve fiziksel değişiklikler ile gençlerin neden uyuşturucuya özendiği konularında ayrıntılı bilgi verdi. Sunum, ailelerin çocuklarıyla iletişim kurma ve erken uyarı işaretlerini tanıma konusunda pratik öneriler içerdi.

Programın amacı; aileleri bilinçlendirerek gençlerin koruma ağını güçlendirmek, okul ve ev arasındaki koordinasyonu artırmak ve toplum temelli bir mücadele zemini oluşturmaktı. Eğitim, proje kapsamında yürütülecek farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak planlanan etkinliklerin başlangıcı niteliğinde gerçekleşti.

Aksaray’da &quot;Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?&quot; projesi eğitimi

Aksaray’da "Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?" projesi eğitimi

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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