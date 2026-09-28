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YUKUT sahada: AFAD akreditasyonuna tam hazırlık

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi YUKUT, Muradiye AFAD Enkaz ve Eğitim Alanı'nda enkaz, ilk yardım, yangın ve lojistik tatbikatları yapıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

YUKUT sahada: AFAD akreditasyonuna tam hazırlık

YUKUT tatbikat sahasında:

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), AFAD akreditasyon sınavı öncesinde Muradiye AFAD İl Müdürlüğü Enkaz ve Eğitim Alanı'nda tatbikat çalışmalarına başladı. Ekipler, gerçekçi afet senaryoları üzerinden saha çalışmaları yürütüyor.

Eğitim alanları ve uygulamalar:

Tatbikatlarda enkazda arama kurtarma, ilk yardım, yangın, navigasyon ve lojistik alanlarındaki eğitimler uygulamalı olarak tekrarlanıyor. Senaryolar, ekiplerin farklı koşullarda koordinasyon ve müdahale yeteneklerini sınamak üzere hazırlandı.

Hedef ve sınav hazırlığı:

Çalışmaların amacı ekiplerin olası afetlere karşı daha hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesi kazanmasını sağlamak. Tatbikatları tamamlayacak olan YUKUT, hazırlıkların ardından AFAD akreditasyon sınavına girecek.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (YUKUT), AFAD AKREDİTASYON SINAVI ÖNCESİ TATBİKAT...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (YUKUT), AFAD AKREDİTASYON SINAVI ÖNCESİ TATBİKAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. MURADİYE AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ENKAZ VE EĞİTİM ALANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATLARDA EKİPLER, GERÇEKÇİ AFET SENARYOLARI ÜZERİNDEN UYGULAMALI EĞİTİM YAPIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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