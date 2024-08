Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros müşterilerine sunduğu çeşitli kampanya ve indirimlerle dikkat çekiyor. Market zincir olarak yoluna devam eden ay ay yeni kampanyalarını sunan Migros’ta özellikle de zaman zaman düzenlenen et fiyatlarına yapılan indirim yakından takip ediliyor. Ağustos ayına girilmesi ile birlikte yeni kataloğunu yayınlayan Migros, bu ay da vatandaşları şaşırtacak indirimlerle karşılıyor. Özellikle de et ve et ürünlerine yapılan indirimleri ile dikkat çeken katalogda, fiyatlar piyasanın kat be kat altında seyrediyor. Ağustos ayının ilk kampanyasında dikkat çeken Migros, gıda maddeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünleri gibi birçok farklı kategorideki indirimleri ile müşterinin ilgi odağı oldu. Ürünler, %26’ya varan indirimlerle raflarda yerlerini alırken, et fiyatlarının yüksekliğinden mütevellit alım sağlayamayan vatandaşa ilaç gibi geleceğe benziyor

Migros et fiyatlarında dev indirim

Uzun zamandır özellikle de kırmızı et fiyatları yükselişini sürdürüyor. Evine kırmızı et sokamayacak hale gelen vatandaş alternatiflere yönelirken, Migros tarafından beklenen kırmızı et indirimi ile vatandaşın alım gücü yükseleceğe benziyor. Migros'un yeni indirim listesinde dana yemeklik kaburga, kuzu incik, kuzu kuşbaşı gibi birçok kırmızı et çeşidi yüzde 26'ya varan indirimlerle raflarda yerini alırken, bu indirimler için müşterinin hızlı davranması gerekiyor.





Temel gıda indirimleri dikkat çekerken, Migros Ayçiçek Yağı: 199,0 TL, Migros Tereyağı: 279,0 TL, Migros Un: 69,0 TL fiyatı ile müşterisini bekliyor. Dana Yemeklik Kaburga (Kg): 339,95 TL, Kuzu İncik (Kg): 503,96 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Özel indirime dahil olan bir ürün de kuzu kuşbaşı olurken, kuzu kuşbaşı kg fiyatı 671,36 TL’ye düşmüş bulunuyor.

Migros kişisel bakım indirimleri

Migros’ta kişisel bakım indirimleri de dikkat çekiyor. Duru Inspired By Nature Fresh Feel duş jeli 440 ml, 38,98 TL, NIVEA Sun Bebek SPF50+ koruma ve bakım hassas cilt çocuk güneş kremi 200 ml sprey, 494,97 TL’den satılıyor. Öte yandan temizlik ürünlerine de katalogda yer verildiği belirtilirken, yüzde 50’ye varan indirimler müşteriyi bekliyor.