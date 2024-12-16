Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Garanti BBVA Mobil Uygulamasında Yenilik

Garanti BBVA, yatırımcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay yönetebilmeleri için mobil uygulamasındaki yatırım menüsünü yenilediğini duyurdu.

Kapsamlı Yatırım Yönetimi İmkanı

Yapılan açıklamaya göre, yeni yatırım menüsü ile yatırımcılar hisse senetleri, yatırım fonları, bireysel emeklilik, altın ve döviz gibi çeşitli yatırım araçlarını tek bir ekrandan izleyip yönetebiliyor. Portföydeki yüzdesel dağılımlar, ortalama piyasa verileri ile hızlı bir biçimde görüntülenebiliyor.

Yenilenen Yatırım menüsü sayesinde müşteriler, portföylerindeki ürünleri daha bütüncül bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Fon Model Portföy alanı, yatırımcı profilini göz önünde bulundurarak Garanti BBVA Portföy fonlarını keşfetme imkanı tanıyor. Ayrıca, Garanti BBVA Mobil uygulaması, yatırımcıların bilgi birikimini artırmak amacıyla Yatırım Akademisi kapsamında eğitici içerikler de sunuyor.

Tek Ekranda Tüm Yatırımlar

Mobil uygulamada bulunan Yatırım menüsü, kullanıcıların hisse senetleri, bireysel emeklilik sistemi (BES), vadeli mevduat, yatırım fonları, döviz işlemleri ve kıymetli madenler gibi birçok yatırım ürününü tek bir ekrandan takip etmelerini sağlıyor.

Yatırımcılar, varlıklarının toplam tutarını detaylı şekilde görüntüleyebilirken, portföylerindeki değişimleri anlık olarak takip edebilme imkanına da sahip. Canlı piyasa verileri ile hızlı işlem yapabilirken, hisse senedi, yatırım fonları ve döviz kurlarını takip listelerine ekleyerek izleme olanağı buluyorlar.

Model Portföylerle Yatırımın Kolaylaşması

Uygulamada yer alan Hisse Model Portföy alanı, orta ve uzun vadede portföyünde hisse senedi bulundurmak isteyen yatırımcılara Garanti BBVA Yatırım'ın hazırladığı model portföre erişim imkanı sunarken, bu sayede yatırımcıların portföylerini daha etkili yönetmeleri mümkün oluyor.

Ceren Acer Kezik'in Değerlendirmesi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yatırım yönetiminin kimi zaman karmaşık olabileceğini ifade etti. Kezik, şöyle konuştu: "Müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Yatırım menümüzü yenileyerek onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarladık. Portföylerinin tek bir yerden kolayca yönetilmesini sağlarken, yatırımcı profiline uygun fon model portföy dağılım bilgileri ile yatırım kararlarını kolaylaştırıyor ve eğitici içeriklerle finansal okuryazarlıklarına katkı sağlıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onlara özel deneyimler sunacak şekilde tasarlamaya devam edeceğiz."