Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

İkramiye Ödemeleri İçin Beklenen Tarihler Açıklandı

Resmi Gazete’nin 11 Ocak 2025 tarihli mükerrer sayısında hayati kararlar duyuruldu. Bu kararlar, memurun durumunu derinden etkileyen ekonomik koşullar altında maaş ve zamların yetersiz kaldığı bir dönemde geldi. Ek ödemeler ve ikramiyeler, emekliler için gündem oluşturdu.

Tediye Ödemeleri Tarihleri Belirlendi

Milyonlarca kamu işçisinin sabırsızlıkla beklediği ikramiye ödemeleri için nihayet kesin tarihler belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazanan ödeme tarihleri, Resmi Gazete'de kamuoyuna duyuruldu.

İkramiye Ödeme Tarihleri:

İlk Taksit: 24 Ocak

24 Ocak İkinci Taksit: 24 Mart

Bu tarihler, genel kamu işçileri için geçerli olup, farklı sektörlerde çalışan işçiler için özel düzenlemelerin de yapılabileceği belirtiliyor.

Yeraltı Maden İşçilerine Özel Düzenleme

Kararnamede yer alan bir diğer önemli madde, yeraltı maden işletmelerinde zorlu koşullar altında çalışan işçiler için bir düzenleme içeriyor. Bu işçilere yönelik ikramiye ödemeleri 23 Aralık tarihinde tek seferde gerçekleştirilecek.