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Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,21 artışla 10.146,61 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:14
Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,21'lik bir yükselişle 10.146,61 puan seviyesinden işlem görmeye başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,15 puan artış kaydederek 10.146,61 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,28 değer kazanırken, holding endeksi %0,07 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,53 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren %0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi ile günü %0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının dikkatle takip edileceği bir haftaya karışık bir seyirle başladı. Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikalarını gevşeten merkez bankaları, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz ulaşamamış olmaları nedeniyle küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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