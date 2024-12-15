Türkiye, İsrail ile Ticareti Durdurdu: 2 Mayıs 2024 İtibarıyla Uygulama Başladı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kesin Açıklama: İsrail ile Ticarete Son!

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla İsrail ile yapılan tüm ticaret işlemlerinin durdurulduğunu resmen duyurdu. Bu karar, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki saldırıları sebebiyle alınmış olup, ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Uygulamanın Detayları

Bakanlık, yaptığı açıklamada, İsrail limanları veya İsrail menşeli yüklerin Türkiye limanlarına indirilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ve Türkiye limanlarından yük çıkışına da müsaade edilmeyeceğini belirtmiştir.

Ticaretin Düşmesi

Açıklamada yer alan verilere göre, İsrail ile toplam ticaret 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaklaşık %32 oranında azalmıştır. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı %30, İsrail'den ithalatı ise %43,4 oranında gerilemiştir.

Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Bakanlık, bu süreçle ilgili merak edilen 15 soruya yanıt vererek konunun netliğini artırmayı hedeflemiştir. Öne çıkan başlıklardan bazıları şunlardır:

İsrail ile ticaret tamamen durdu mu? - Evet, 2 Mayıs 2024 itibarıyla tüm işlemler durdurulmuştur.

- Evet, 2 Mayıs 2024 itibarıyla tüm işlemler durdurulmuştur. Türkiye ile İsrail arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması geçerli mi? - Anlaşma fiilen yürürlükte değildir.

- Anlaşma fiilen yürürlükte değildir. İsrail'den gelen gemilere izin veriliyor mu? - Hayır, hiçbir yük Türkiye limanlarına indirilemez.

- Hayır, hiçbir yük Türkiye limanlarına indirilemez. Türkiye, İsrail'e petrol sevkiyatı yapıyor mu? - Enerji Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu karar, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler üzerinde önemli etkiler yaratacak gibi görünmektedir. İlgili tüm taraflar, sürecin etkilerini dikkatle takip etmektedir.