Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi'ni Yayımladı

Emlakjet, Türkiye'nin kira gelirine dayanan gayrimenkul yatırımlarını analiz etmek üzere Geri Dönüş Endeksi'ni yayımladı. Şirketin CEO'su Tolga İdikat, büyükşehirlerdeki kısa geri dönüş sürelerinin, yatırımcıları bu bölgelere çekme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yayımlanan raporda, Türkiye genelindeki geri dönüş sürelerinin ortalama 17 yıldan 14 yıla düştüğü görüldü. Bu önemli düşüş, gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale getirerek, yatırımcıların daha hızlı ve verimli yatırımlar yapmasına olanak tanıyor. Emlakjet’in verileri, gayrimenkul pazarının güvenilir bir alternatif olarak kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Büyük Şehirler ve Hızla Değişen Geri Dönüş Süreleri

Kasım ayı itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'deki konut geri dönüş süreleri belirgin şekilde kısaldı. Ankara, 12 yıl ile en kısa geri dönüş süresine sahip büyükşehir oldu. İstanbul'da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl olarak kaydedildi. Bu durum, deprem sonrası Ankara’ya olan talebin artmasıyla hız kazandı.

Büyükşehirlerdeki bu değişim, altyapı yatırımları ve kira gelirlerindeki artışın bir sonucu olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların yüksek kira geliri elde etme hedefleriyle hareket etmesi, bu dinamiklerin cazibesini artırıyor.

İlçelerdeki Farklılıklar ve Geri Dönüş Süreleri

İstanbul'da geri dönüş süreleri en kısa ilçeler arasında Beylikdüzü 11 yıl, Esenyurt 12 yıl ve Gaziosmanpaşa 13 yıl ile dikkat çekmektedir. Öte yandan, Sarıyer 22 yıl ile en uzun geri dönüş süresini sergiliyor.

Ankara'da ise Çubuk, Mamak ve Polatlı 12 yıl ile en kısa süreyi gösterirken, Çankaya 15 yıl ile daha uzun bir geri dönüş sağlıyor. İzmir'de Aliağa 12 yıl, Konak 13 yıl ve Bergama 14 yıl ile öne çıkıyor; en yüksek geri dönüş süresi ise Çeşme’de 24 yıl olarak kaydediliyor.

Niğde, En Cazip İllere Arasında

Kasım ayında geri dönüş süresinin en düşük olduğu iller arasında Niğde, Ankara ve Mersin yer alıyor. Niğde'de geri dönüş süresi 8 yıla kadar düşerken, Ankara ve Mersin’de ise bu süre 12 yıl olarak tespit edildi. Geri dönüş süresinin en yüksek olduğu iller arasında Isparta, Burdur ve Antalya bulunuyor.

Uygun Daire Seçenekleri ve Fırsatlar

Yapılan analizler, daire büyüklüğünün geri dönüş sürelerine etkisini gözler önüne seriyor. 1+1 dairelerde geri dönüş süresi ortalama 13 yıl iken, 2+1 dairelerde bu süre 14 yıla çıkıyor, 3+1 dairelerde ise 16 yıl olarak kaydediliyor. Küçük daireler, kısa vadeli kira getirisi hedefleyen yatırımcılar için cazip alternatifler sunuyor.

Sonuç ve Yatırımcılara Fırsatlar

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, gayrimenkul yatırımlarında genel olarak olumlu bir tablo oluştuğunu vurguladı. İdikat, “özellikle büyükşehirlerdeki kısa geri dönüş sürelerinin, yatırımcıların ilgisini bu bölgeler üzerine yoğunlaştırdığını” ifade etti. Kira gelirlerinde artış ve süreklenen talep, gayrimenkul yatırımlarını hızlandıran unsurlar arasında yer alıyor.

Geri Dönüş Endeksi’nin, gayrimenkul yatırımlarında rehberlik etmeye ve yatırımcıların kazançlarını artırmalarına destek olmaya devam etmesi bekleniyor.