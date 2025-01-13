Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Destek Programları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 'Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, yeni evlenen çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği ile çocuk yardımlarının artırıldığını duyurdu.

Faizsiz Kredi Destekleri

Erdoğan, evliliğe ilk adım atan gençler için 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunacaklarını belirtti. "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz bu destek, 81 ilimizde uygulanacak. Gençlerimiz, bu imkandan faydalanmak için bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler," ifadesini kullandı.

Artırılan Çocuk Yardımları

Programda konuşan Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımının 5 bin lira seviyesine yükseltildiğini açıkladı. İkinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira çocuk yardımı sağlanacağını kaydetti. Ailelerin, bu yardımlardan herhangi bir koşul aranmaksızın faydalanacaklarını vurguladı.

Aile Kurmayı Teşvik Eden Uygulamalar

Erdoğan, aile kurmayı teşvik edecek çeşitli maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve konut desteklerinin de hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, kadınların iş ve ev hayatındaki dengelerini sağlamalarına yardımcı olacak esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yanı sıra, çalışan ebeveynler için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirileceğini ifade etti.

“Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek tıbbi imkanları ailelerimizin istifadesine sunmayı da önemsiyoruz. Yıl boyunca ailelerimizle paylaşılacak birçok proje ve destek müjdesi daha bulunduğunu” belirtti.