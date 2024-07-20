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Toplu ulaşıma bitmeyen zam yapmışlar! Sabah sabah dolmuş ve otobüse binen şoku yaşadı: Yüzde 30 zam

aşanan artışlar belediyeler tarafından yönetilen araçlara da zam yapılmasına mahal verebiliyor. Özellikle de toplu ulaşım fiyatları zaman zaman bu maliyet artışından sebepli olarak yükselebiliyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 14:50
Toplu ulaşıma bitmeyen zam yapmışlar! Sabah sabah dolmuş ve otobüse binen şoku yaşadı: Yüzde 30 zam

Geçtiğimiz seneden bu yana artış eğilimene devam eden  hayat pahalılığı, ülkedeki her kesimden bireyi etkilemeye devam ediyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükselişler taşıma sektörü başta olmak üzere her sektörde negatif etkisini göstermeye devam ederken, ulaşımda yaşanan artış her ürün ve hizmete zam olarak yansıyabiliyor. Yaşanan artışlar belediyeler tarafından yönetilen araçlara da zam yapılmasına mahal verebiliyor. Özellikle de toplu ulaşım fiyatları zaman zaman bu maliyet artışından sebepli olarak yükselebiliyor. Bu etkinin altında kaldığı belirtilen Aydın Didim'de de toplu taşıma ücretlerine yüzde 30'un üzerinde zam yapıldığı ortaya çıktı. 

TOPLU ULAŞIMA ZAM

Şehiriçi indi-bindi ücreti 20 TL'ye yükselten bu zam karşısında vatandaşın tepkisinin büyük olduğu tahmin edilirken, belediye tarafından maliyet fiyatlarına istinaden zam kararı alındığı açıklandı.

tl

DİDİM TOPLU ULAŞIMA ZAM

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, ulaşım konusundaki maliyetlerin artmasına mahal veriyor. Bu artışın etkisi de toplu ulaşıma zam olarak yansıyabiliyor. Belediyeler, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara karşılık olarak gider gelir dengfesinin sağlanması adına tarifelerde ayarlamalara gidebilmekte iken bu durum doğal olarak vatandaşların cebini etkilemeye devam ediyor. 

işte zamlı tarifeler

Yeni Tarifede Dikkat Çekici Noktalar:

Öğrenci ve 65 yaş üstü indirimli kart sahipleri: 10 TL

Meslektaş kart sahipleri: 15 TL

Aylık aboneler: 250 TL (30 günlük sınırsız seyahat)

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Toplu ulaşıma bitmeyen zam yapmışlar! Sabah sabah dolmuş ve otobüse binen şoku yaşadı: Yüzde 30 zam

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