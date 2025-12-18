22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali Bahçelievler'de Başladı

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) organizasyonunda Bahçelievler Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Açılış töreni

Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, dünyaca ünlü şefler, sektör temsilcileri, akademisyenler, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Uluslararası nitelikteki organizasyon, gastronomi dünyasının önemli isimlerini Bahçelievler'de bir araya getirdi.

Jüri ve yarışma detayları

Festival kapsamında gastronomi eğitimi alan 1.500 öğrencinin hazırladığı tabaklar; 26 ülkeden gelen 40 yabancı jüri üyesinin de yer aldığı toplam 120 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Dört gün sürecek etkinlik boyunca genç şef adayları yeteneklerini sergilerken, dünya mutfaklarından seçkin lezzetler ziyaretçilere sunulacak.

Başkan Bahadır'ın katkısı ve fahri üyelik

Festival alanında yemek pişiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden tam not aldı. Başkan Bahadır, konuşmasında Bahçelievler'in uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı ve festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program kapsamında Türkiye Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Şef Hüseyin Çetin tarafından Dr. Hakan Bahadır’a fahri jüri üyeliği takdim edildi.

Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, 20 Aralık tarihine kadar Bahçelievler Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Festival sonunda dereceye giren yarışmacılar için özel bir ödül töreni düzenlenecek.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE AŞÇILAR VE ŞEFLER FEDERASYONU (TAŞFED) TARAFINDAN DÜZENLENEN 22. ULUSLARARASI İSTANBUL GASTRONOMİ FESTİVALİ, BAHÇELİEVLER KONGRE MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE KAPILARINI AÇTI.