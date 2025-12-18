DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali Bahçelievler'de Başladı

Bahçelievler'de açılan 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde 1.500 öğrenci, 26 ülkeden 40 yabancı jüri üyesinin de yer aldığı 120 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:49
22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali Bahçelievler'de Başladı

22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali Bahçelievler'de Başladı

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) organizasyonunda Bahçelievler Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Açılış töreni

Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, dünyaca ünlü şefler, sektör temsilcileri, akademisyenler, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Uluslararası nitelikteki organizasyon, gastronomi dünyasının önemli isimlerini Bahçelievler'de bir araya getirdi.

Jüri ve yarışma detayları

Festival kapsamında gastronomi eğitimi alan 1.500 öğrencinin hazırladığı tabaklar; 26 ülkeden gelen 40 yabancı jüri üyesinin de yer aldığı toplam 120 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Dört gün sürecek etkinlik boyunca genç şef adayları yeteneklerini sergilerken, dünya mutfaklarından seçkin lezzetler ziyaretçilere sunulacak.

Başkan Bahadır'ın katkısı ve fahri üyelik

Festival alanında yemek pişiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden tam not aldı. Başkan Bahadır, konuşmasında Bahçelievler'in uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı ve festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program kapsamında Türkiye Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Şef Hüseyin Çetin tarafından Dr. Hakan Bahadır’a fahri jüri üyeliği takdim edildi.

Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, 20 Aralık tarihine kadar Bahçelievler Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Festival sonunda dereceye giren yarışmacılar için özel bir ödül töreni düzenlenecek.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE AŞÇILAR VE ŞEFLER FEDERASYONU (TAŞFED)...

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE AŞÇILAR VE ŞEFLER FEDERASYONU (TAŞFED) TARAFINDAN DÜZENLENEN 22. ULUSLARARASI İSTANBUL GASTRONOMİ FESTİVALİ, BAHÇELİEVLER KONGRE MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE KAPILARINI AÇTI.

AÇILIŞ PROGRAMINA; İSTANBUL VALİ YARDIMCISI MEHMET SÜLÜN, BAHÇELİEVLER KAYMAKAMI DR. MEHMET...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı
3
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
4
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı
5
Şanlıurfa'da 14 Kişilik Ailenin Evi 'Kendiliğinden' Yanıyor — 2 Aylık Bebek Yaralandı
6
AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı
7
Kemaliye-Dutluca-Arapgir Yolu 8 Yıldır Bitmiyor: Bölge Halkı Tepkili

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış