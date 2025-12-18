Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

İstanbul Şişli'de dün meydana gelen kazada, hızla gelen bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Alınan bilgiye göre kazada o sırada köpeğini dolaştıran, Erzincan İliç nüfusuna kayıtlı ve kuaförlük yapan Hakan Dündar ile Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, olayın kesin nedeni ve sorumluluklar üzerine araştırma devam ediyor; kazaya ilişkin yeni bilgilendirmeler yetkili mercilerce paylaşılacak.

