Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti

İstanbul Şişli'de bir otomobilin kaldırıma çıkması sonucu Erzincan İliç nüfusuna kayıtlı kuaför Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:44
Olayın Detayları

İstanbul Şişli'de dün meydana gelen kazada, hızla gelen bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Alınan bilgiye göre kazada o sırada köpeğini dolaştıran, Erzincan İliç nüfusuna kayıtlı ve kuaförlük yapan Hakan Dündar ile Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, olayın kesin nedeni ve sorumluluklar üzerine araştırma devam ediyor; kazaya ilişkin yeni bilgilendirmeler yetkili mercilerce paylaşılacak.

