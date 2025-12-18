DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Antakya’da Otomobil Yangını: Zülüflühan’da Motor Alev Aldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motoru yandı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok, araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:41
Antakya’da Otomobil Yangını: Zülüflühan’da Motor Alev Aldı

Antakya’da Otomobil Yangını: Zülüflühan’da Motor Alev Aldı

Olayın Detayları

Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan bir otomobilde hasar oluştu.

Otomobili park eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin aracı sarmasını önledi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak araçta hasar meydana geldi.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU.

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
2
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
3
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
4
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
5
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama
6
Brüksel’de traktörlü protesto: Avrupalı çiftçiler Mercosur ve tarım politikalarını hedef aldı
7
Hayrabolu'nun 43 Yıllık Tescili: Çerkezmüsellim Pabuç Köftesi

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar