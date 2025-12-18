Antakya’da Otomobil Yangını: Zülüflühan’da Motor Alev Aldı
Olayın Detayları
Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan bir otomobilde hasar oluştu.
Otomobili park eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin aracı sarmasını önledi.
Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak araçta hasar meydana geldi.
