Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı

Bolu’da balık tezgâhlarında kış hareketliliği yaşanırken, vatandaşların balık alırken en çok yanıldığı konulardan biri de tazelik kriterleri oluyor. Yılların balıkçısı İlhan Başaran, balığın tazeliğinin gözünden anlaşılmayacağını vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu. Pazarda balık fiyatlarının da geniş bir aralıkta seyrettiğini söyledi.

İstavritte tazelik nasıl anlaşılır?

"İstavrit kırmızıysa, rengi parlıyorsa ve balık kıvrıksa tazedir" diyen Başaran, istavritte rengin ve balığın kıvrık yapısının tazelik göstergesi olduğunu belirtti.

Mezgitte dikkat edilecek noktalar

Mezgit türünün çok hassas olduğuna işaret eden Başaran, "Mezgit çok hassastır. Bayat olduğu zaman karınları patlar. Eğer balığın karnı patlaksa bayattır, o şekilde almayın" uyarısında bulundu.

Gözle tazelik yanılgısı

Başaran, "Tazelik, balığın gözüyle alakalı değildir. Ben balığın gözüne bakıp tazeliğini anlarım diyen yalan söyler." ifadeleriyle balığın gözüne bakıp tazelik kestirmenin yanlış olduğunu vurguladı. "Mezgit patlak değilse tazedir. Bayatladığı zaman darmadağın olur. Mezgittin hiçbir yerinde yara olmaması lazım" sözleriyle de mezgit alırken göbek bütünlüğüne ve genel görünümüne dikkat çekti.

BOLU’DA UZUN YILLARDIR BALIKÇILIK YAPAN İLHAN BAŞARAN, BALIĞIN TAZELİĞİNİN GÖZÜNDEN ANLAŞILMAYACAĞINI BELİRTEREK, ÖZELLİKLE İSTAVRİT VE MEZGİTTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARINI ANLATTI.