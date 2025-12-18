DOLAR
Helikopter Ambulansla Van'a Sevk: 26 Yaşındaki Gebe Kadın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Nakledildi

Bahçesaray'da takip edilen 26 yaşındaki gebe, ileri tetkik ve tedavi için karayolu zorluğu nedeniyle Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:38
Bahçesaray'dan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne güvenli transfer

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde gebelik takibi yapılan 26 yaşındaki hasta, yapılan değerlendirmeler sonucunda ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle sevk edildi.

Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle, sağlık ekiplerinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter istendi. Alınan önlemlerle hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne güvenli şekilde nakledildi.

Sevk edilen gebe hastanın tedavisi, nakledildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

