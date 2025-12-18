Helikopter Ambulansla Van'a Sevk: 26 Yaşındaki Gebe Kadın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Nakledildi

Helikopter Ambulansla Van'a Sevk: 26 Yaşındaki Gebe Kadın Nakledildi

Bahçesaray'dan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne güvenli transfer

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde gebelik takibi yapılan 26 yaşındaki hasta, yapılan değerlendirmeler sonucunda ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle sevk edildi.

Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle, sağlık ekiplerinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter istendi. Alınan önlemlerle hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne güvenli şekilde nakledildi.

Sevk edilen gebe hastanın tedavisi, nakledildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

