DOLAR
42,72 -0,03%
EURO
50,18 0,02%
ALTIN
5.971,5 -0,19%
BITCOIN
3.672.726,64 0,14%

Bilal Erdoğan: Suriye’nin Müreffeh ve İstikrarlı Olması Bölge Barışı İçin Önemli

Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş’ta STK temsilcileriyle buluşmasında Suriye’nin istikrarı ve refahının bölge barışı için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 19:51
Bilal Erdoğan: Suriye’nin Müreffeh ve İstikrarlı Olması Bölge Barışı İçin Önemli

Bilal Erdoğan: Suriye’nin Müreffeh ve İstikrarlı Olması Bölge Barışı İçin Önemli

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu. Erdoğan, komşu coğrafyalarda yaşanan çatışmaların Türkiye’yi doğrudan etkilediğini vurguladı.

Erdoğan, bölgedeki savaşların ekonomik ve sosyal yansımalarına dikkat çekerek İran-Irak Savaşı’ndan Körfez Savaşı’na, Suriye iç savaşından İsrail’in Filistin’deki saldırılarına kadar yaşanan süreçlerin Türkiye üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması bölge barışı için son derece önemlidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasının Türkiye açısından da hayırlı olacağını söyledi.

"Yanınızda perişan bir ülke varsa ticaretiniz de güçlenmez. Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması, bölge barışı için son derece önemlidir. Komşu coğrafyaları ateşe atan odaklar, aslında birkaç kez bizim ülkemizi de ateşe atmak istedi. Gönül ister ki bölgemizdeki komşularımız kendi içlerinde ve birbirleriyle barış içinde olsun. Bu tür ihtilaflar, savaşlar ve çatışmalar yaşanmasın. Komşu ülkelerimizin hiçbirinde terör diye bir mesele olmasın. Çünkü bunların tamamı bizi de doğrudan etkileyen süreçlerdir. İran-Irak Savaşı’ndan Körfez Krizi’ne, Körfez Savaşı’ndan Suriye iç savaşına, İsrail’in soykırımına kadar yaşanan tüm bu süreçlerde Türkiye’nin ekonomisi etkilenmiştir. Özellikle Suriye’den gelen büyük göçlerle mücadele etmek zorunda kalınmıştır. İnşallah Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar da aşılır. Her ikisi de bizim önemli komşularımız, büyük ticaret hacmimiz olan ülkeler. Temennimiz birlikte kalkınmaya devam etmektir. Suriye örneği ortadadır. Suriye’de özgürlük kazanılalı bir yıl oldu. Ekonomisi en iyi dönemlerinin onda birine düşmüş, nüfusunun neredeyse yarısı başka ülkelere dağılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yanınızda bu kadar perişan bir ülke varsa ticaret de olmaz, iş birliği de güçlenmez. Suriye’nin yeniden ayağa kalkması, vatandaşlarını geri çekebilecek bir cazibeye ulaşması ülkemiz için de hayırlıdır. Suriye’nin müreffeh ve istikrarlı bir ülke olması bölge barışı açısından son derece önemlidir."

Toplumun mayası çok temiz ve çok güçlüdür

Erdoğan, toplumun olumsuz gündemlerle zayıflatılmaya çalışıldığını kaydetti. Bazı olumsuz örneklerin uzun süre gündemde tutularak normalleştiğini, bu durumun özellikle çocukların aile sofralarında bu olumsuzlukları izlemesine yol açtığını ifade etti.

"Bu nedenle olumlu gündemlerin, güzel işlerin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz. Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir."

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının Cumhurbaşkanımız tarafından yakından takip edildiğini, Bakan Murat Kurum’un sık sık bölgeye geldiğini ve yazdan sonra projelerin büyük ölçüde tamamlanacağını belirtti. "Kahramanmaraş bittiğinde Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olacak. Kendinize hedef koyun; Gaziantep’i geçeceğiz deyin. Bu potansiyele sahipsiniz" dedi.

Programın ardından Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Gençlik Buluşması’na katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI NECMETTİN BİLAL ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'TA SİVİL TOPLUM...

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI NECMETTİN BİLAL ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'TA SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI NECMETTİN BİLAL ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'TA SİVİL TOPLUM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DepremBİS ile Ücretsiz Zemin ve Fay Hattı Sorgulama — BEUN’lü Akademisyenler
2
MOTAŞ 30 Şoför Alımı Yaptı — Noter Kura ile Belirlendi
3
Hatay'da Tır Kazası Sonrası Kaçan Anguslar Şehirde Tedirginlik Yarattı
4
ÜNİPERSEN'den Ankara'da Maaş Zammı Eylem Takvimi
5
Hakan Fidan'dan SDG'ye Uyarı: 'Yeniden Askeri Yollara Başvurma İhtiyacını Görmek İstemiyoruz'
6
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
7
Pendik’te 2 gündür kayıp Y.K., mezarlıkta ölü bulundu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler