Bilal Erdoğan: Suriye’nin Müreffeh ve İstikrarlı Olması Bölge Barışı İçin Önemli

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu. Erdoğan, komşu coğrafyalarda yaşanan çatışmaların Türkiye’yi doğrudan etkilediğini vurguladı.

Erdoğan, bölgedeki savaşların ekonomik ve sosyal yansımalarına dikkat çekerek İran-Irak Savaşı’ndan Körfez Savaşı’na, Suriye iç savaşından İsrail’in Filistin’deki saldırılarına kadar yaşanan süreçlerin Türkiye üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması bölge barışı için son derece önemlidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasının Türkiye açısından da hayırlı olacağını söyledi.

"Yanınızda perişan bir ülke varsa ticaretiniz de güçlenmez. Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması, bölge barışı için son derece önemlidir. Komşu coğrafyaları ateşe atan odaklar, aslında birkaç kez bizim ülkemizi de ateşe atmak istedi. Gönül ister ki bölgemizdeki komşularımız kendi içlerinde ve birbirleriyle barış içinde olsun. Bu tür ihtilaflar, savaşlar ve çatışmalar yaşanmasın. Komşu ülkelerimizin hiçbirinde terör diye bir mesele olmasın. Çünkü bunların tamamı bizi de doğrudan etkileyen süreçlerdir. İran-Irak Savaşı’ndan Körfez Krizi’ne, Körfez Savaşı’ndan Suriye iç savaşına, İsrail’in soykırımına kadar yaşanan tüm bu süreçlerde Türkiye’nin ekonomisi etkilenmiştir. Özellikle Suriye’den gelen büyük göçlerle mücadele etmek zorunda kalınmıştır. İnşallah Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar da aşılır. Her ikisi de bizim önemli komşularımız, büyük ticaret hacmimiz olan ülkeler. Temennimiz birlikte kalkınmaya devam etmektir. Suriye örneği ortadadır. Suriye’de özgürlük kazanılalı bir yıl oldu. Ekonomisi en iyi dönemlerinin onda birine düşmüş, nüfusunun neredeyse yarısı başka ülkelere dağılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yanınızda bu kadar perişan bir ülke varsa ticaret de olmaz, iş birliği de güçlenmez. Suriye’nin yeniden ayağa kalkması, vatandaşlarını geri çekebilecek bir cazibeye ulaşması ülkemiz için de hayırlıdır. Suriye’nin müreffeh ve istikrarlı bir ülke olması bölge barışı açısından son derece önemlidir."

Toplumun mayası çok temiz ve çok güçlüdür

Erdoğan, toplumun olumsuz gündemlerle zayıflatılmaya çalışıldığını kaydetti. Bazı olumsuz örneklerin uzun süre gündemde tutularak normalleştiğini, bu durumun özellikle çocukların aile sofralarında bu olumsuzlukları izlemesine yol açtığını ifade etti.

"Bu nedenle olumlu gündemlerin, güzel işlerin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz. Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir."

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının Cumhurbaşkanımız tarafından yakından takip edildiğini, Bakan Murat Kurum’un sık sık bölgeye geldiğini ve yazdan sonra projelerin büyük ölçüde tamamlanacağını belirtti. "Kahramanmaraş bittiğinde Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olacak. Kendinize hedef koyun; Gaziantep’i geçeceğiz deyin. Bu potansiyele sahipsiniz" dedi.

Programın ardından Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Gençlik Buluşması’na katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

