Bolu'da Gece Donu: Çimler ve Otomobil Camları Buz Tuttu

Bolu'da gece sıcaklıkların eksi değerlere inmesiyle sabah don oluştu; çimler kırağıyla kaplandı, sürücüler buz tutan camları temizlemek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:30
Gece eksi dereceler, sabah kent genelinde don etkili oldu

Bolu’da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Gece saatlerinde yaşanan soğuk, sabahın erken saatlerinde kent genelinde don oluşmasına neden oldu.

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının buzlanan camlarını temizlemek için uzun süre uğraştı. Etkili soğuk hava nedeniyle park ve bahçelerdeki çimler kırağıyla kaplandı.

