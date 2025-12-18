Bolu'da Gece Donu: Çimler ve Otomobil Camları Buz Tuttu

Gece eksi dereceler, sabah kent genelinde don etkili oldu

Bolu’da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Gece saatlerinde yaşanan soğuk, sabahın erken saatlerinde kent genelinde don oluşmasına neden oldu.

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının buzlanan camlarını temizlemek için uzun süre uğraştı. Etkili soğuk hava nedeniyle park ve bahçelerdeki çimler kırağıyla kaplandı.

