Bulanık’ta Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında, Bulanık Kaymakamlığı ev sahipliğinde "Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" yapıldı. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, karakol komutanları ile emniyet ve jandarma birimlerinin operasyonel şube amirleri katıldı.

Toplantının gündemi

Toplantıda ilçenin genel asayiş tablosu, suçla mücadele stratejileri ve kamu düzenini korumaya yönelik atılacak yeni adımlar geniş bir perspektifle değerlendirildi. İlgili birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki suç oranları ve bu oranların düşürülmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Eğitim kurumlarının güvenliği

Toplantının en kritik başlıklarından biri eğitim kurumlarının güvenliği oldu. Öğrencilerin huzur içinde eğitim alabilmesi için okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, servis araçlarının denetimi gibi konular masaya yatırıldı. Güvenli Okul Ortamı projesinin başarısının sürdürülmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak devriye faaliyetlerinin artırılması kararlaştırıldı.

Trafik ve günlük yaşam güvenliği

Gündemde ayrıca trafik güvenliği geniş yer tuttu. İlçe genelinde hatalı parklanmalar, hız denetimleri ve trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar değerlendirildi; halka can güvenliği için denetimlerin tavizsiz süreceği mesajı verildi.

Kaymakamın değerlendirmesi ve kararlar

Yapılan sunumların ardından konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Koşansu, "Bulanık’ta suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kolluk kuvvetlerimizin koordineli hareketi, ilçemizdeki huzur iklimini daha da pekiştirecektir. Amacımız, devletimizin şefkatini ve gücünü vatandaşımıza en doğru şekilde hissettirmektir" dedi.

Teknik önlemler ve kapanış

Toplantı sonunda gece bekçilerinin faaliyetleri, mobil huzur uygulamaları ve ilçedeki stratejik noktalarda kurulu olan kamera sistemlerinin (KGYS) daha etkin kullanımı gibi teknik konularda mutabakata varıldı. Toplantı, asayişi etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı önleyici güvenlik anlayışıyla hareket edilmesi talimatıyla sona erdi.

MUŞ'UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU BAŞKANLIĞINDA "AYLIK GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI" YAPILDI.