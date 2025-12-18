Burdur'da aday sürücünün ehliyeti alkollü yakalanınca iptal edildi

Burdur'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde sürücü O.E.A. (21) üzerinde yapılan alkol kontrolünde 0.56 promil alkollü olduğu belirlendi.

O.E.A.'nın kullanımındaki 15 ACR 728 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Bülten Ecevit Bulvarı üzerinde durduruldu. Polislerin "ehliyeti ne zaman aldın" sorusuna sürücü, ehliyeti 2 yıl önce aldığını söyledi.

Yapılan incelemede genç sürücünün aday sürücü olduğu tespit edildi. Bu gerekçeyle sürücünün ehliyeti iptal edildi ve alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetinin iptal olduğunu geç fark ettiğini söyleyen O.E.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere karşı "Sen ne çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde gerçekleşti; konu ile ilgili işlemler polis tarafından tamamlandı.

