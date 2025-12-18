Samsun'da Mert Irmağı'ndaki Korozyonlu Köprünün Yıkımı Başladı

DSİ yürütüyor, yenileme çalışmaları sürüyor

Samsun’da, Mert Irmağı Islahı Projesi kapsamında ayaklarında korozyon tespit edilen köprünün yıkımına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 3,5 milyar TL maliyetle planlanan proje kapsamında toplam 8 köprüde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köprü, Cumhuriyet Caddesi ile Çarşamba Caddesini bağlıyordu. Ayaklarda görülen teknik yapısal hasar nedeniyle köprü yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

Mevcut köprünün yıkım işlemi, iş makineleriyle sahada yürütülüyor. Yeniden yapılacak köprü için hazırlık ve inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak planlanıyor.

SAMSUN’DA MERT IRMAĞI ISLAHI PROJESİ KAPSAMINDA AYAKLARINDA KOROZYON TESPİT EDİLEN KÖPRÜNÜN YIKIMINA BAŞLANDI.