Samsun'da Mert Irmağı'ndaki Korozyonlu Köprünün Yıkımı Başladı

Mert Irmağı Islahı Projesi kapsamında ayaklarında korozyon tespit edilen köprünün yıkımına, DSİ 7. Bölge tarafından başlandı; yenileme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:31
DSİ yürütüyor, yenileme çalışmaları sürüyor

Samsun’da, Mert Irmağı Islahı Projesi kapsamında ayaklarında korozyon tespit edilen köprünün yıkımına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 3,5 milyar TL maliyetle planlanan proje kapsamında toplam 8 köprüde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köprü, Cumhuriyet Caddesi ile Çarşamba Caddesini bağlıyordu. Ayaklarda görülen teknik yapısal hasar nedeniyle köprü yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

Mevcut köprünün yıkım işlemi, iş makineleriyle sahada yürütülüyor. Yeniden yapılacak köprü için hazırlık ve inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak planlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

