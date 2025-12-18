DOLAR
Bursa'da İşçi Barakasında Küllükte Unutulan Sigara Yangını

Bursa Osmangazi'de Demirtaş Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 06.00'da işçilerin kaldığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti yangına neden oldu; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 07:57
Demirtaş Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi — Saat 06.00

Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir iş yerindeki, işçilerin konakladığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın başladı. Yangın sırasında barakada uyuyan işçiler, dumanı fark ederek birbirlerini uyandırdı ve hızla dışarı çıktı.

Kısa sürede barakayı saran alevler paniğe neden olurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı, ancak barakada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

