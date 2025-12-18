Kartepe’de Yeni Aile Sağlığı Merkezleri: Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik

Kartepe'de sağlık yatırımları hız kazanıyor

Kartepe’de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik mahallelerinde yeni aile sağlığı merkezleri inşa ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet'te proje ve yerinde inceleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına başlanan aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında Başkan Kocaman'a, İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Belediye Meclis Üyesi Mahir Tutak ve Mahalle Muhtarı Alaattin Küçük de eşlik etti.

Yeni merkezde ilk etapta 2 aile hekiminin görev yapması planlanırken, kapasitenin ilerleyen süreçte 6 aile hekimine kadar artırılabileceği belirtildi.

Başkan Kocaman, çalışmaların seyrine dair şu bilgileri paylaştı: "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 400 metrekarelik bir alan Sağlık Bakanlığımız tarafından satın alındı. Ayrıca belediyemiz tarafından yine aynı mahallede bakanlığımıza bir arazi tahsisi gerçekleştirilecek. Bu alanda yeni bir sağlık ocağının inşa edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. İlçemizde sağlık yatırımlarımız hızla ilerliyor."

Uzunçiftlik'te hedef: hızlı erişim ve modern hizmet

Öte yandan, Uzunçiftlik Mahallesi için planlanan yeni sağlık ocağı projesinde de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Projenin tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin modern ve donanımlı bir tesiste sağlık hizmeti alması hedefleniyor.

Kartepe'deki bu yatırım hamleleri, mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine daha kısa sürede ve daha etkin şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

