DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,21 -0,03%
ALTIN
5.960,61 0%
BITCOIN
3.798.695,07 -3,28%

Kartepe’de Yeni Aile Sağlığı Merkezleri: Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik

Kartepe’de Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik mahallelerine yeni aile sağlığı merkezleri inşa ediliyor; kapasite ileride 6 aile hekimine çıkarılabilecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:55
Kartepe’de Yeni Aile Sağlığı Merkezleri: Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik

Kartepe'de sağlık yatırımları hız kazanıyor

Kartepe’de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik mahallelerinde yeni aile sağlığı merkezleri inşa ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet'te proje ve yerinde inceleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına başlanan aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında Başkan Kocaman'a, İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Belediye Meclis Üyesi Mahir Tutak ve Mahalle Muhtarı Alaattin Küçük de eşlik etti.

Yeni merkezde ilk etapta 2 aile hekiminin görev yapması planlanırken, kapasitenin ilerleyen süreçte 6 aile hekimine kadar artırılabileceği belirtildi.

Başkan Kocaman, çalışmaların seyrine dair şu bilgileri paylaştı: "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 400 metrekarelik bir alan Sağlık Bakanlığımız tarafından satın alındı. Ayrıca belediyemiz tarafından yine aynı mahallede bakanlığımıza bir arazi tahsisi gerçekleştirilecek. Bu alanda yeni bir sağlık ocağının inşa edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. İlçemizde sağlık yatırımlarımız hızla ilerliyor."

Uzunçiftlik'te hedef: hızlı erişim ve modern hizmet

Öte yandan, Uzunçiftlik Mahallesi için planlanan yeni sağlık ocağı projesinde de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Projenin tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin modern ve donanımlı bir tesiste sağlık hizmeti alması hedefleniyor.

Kartepe'deki bu yatırım hamleleri, mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine daha kısa sürede ve daha etkin şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

KARTEPE'DE VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA FATİH SULTAN MEHMET...

KARTEPE'DE VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA FATİH SULTAN MEHMET VE UZUNÇİFTLİK MAHALLELERİNDE YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İNŞA EDİLİYOR.

KARTEPE'DE VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA FATİH SULTAN MEHMET...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
2
Büyükgöz, Yıkım Kararı Alan Yıldız Apartmanı Mülk Sahipleriyle Toplandı
3
ÜNİPERSEN'den Ankara'da Maaş Zammı Eylem Takvimi
4
Kartepe’de Yeni Aile Sağlığı Merkezleri: Fatih Sultan Mehmet ve Uzunçiftlik
5
MOTAŞ 30 Şoför Alımı Yaptı — Noter Kura ile Belirlendi
6
Helikopter Ambulansla Van'a Sevk: 26 Yaşındaki Gebe Kadın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Nakledildi
7
Samsun mühendislerinden çocuklara özel MYR KIDS mobil yürüme robotu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler