Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı

Yoldaki trafoya düşen yıldırım nedeniyle 2024 model Peugeot 3008 elektrikli otomobil çalışmaz hale geldi. Servisin arızayı tespit edememesi ve yurt dışından getirilecek yedek parçaların maliyetinin araç fiyatına yaklaşması üzerine araç sahibi hukuki süreç başlattı.

Olayın detayları

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara girişinde meydana geldi. İzmirli Yüksek Ziraat Mühendisi Ersel Şengel ile meslektaşı Dr. Hüseyin Akdemir, 2024 model Peugeot 3008 elektrikli otomobille Nevşehir'deki bir sempozyuma giderken, yol kenarındaki trafoya yıldırım düştü.

Şengel olayı şöyle anlattı: "Yağmurlu ve gök gürültülü bir havaydı. Yan tarafta bulunan trafoya yıldırım düştü. Ya oradan seken ya da bilemiyorum, bir saniyenin bile altında bir anda bizim aracımıza da isabet etti. Araç birden kendini kilitledi. Aracı da hocam kullanıyordu".

Servisin cevabı ve teknik tıkanma

Yol yardımıyla aracı yetkili servise götüren Şengel, burada büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. İddialara göre servis, arızayı tespit edemedi ve yurt dışından istenecek yedek parçaların maliyetinin kullanıcı tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Şengel, "Parça fiyatlarının araç fiyatına yaklaştığını" ve buna rağmen onarım garantisi verilmediğini vurguladı.

Şengel, servisin arızayı tespit edememesiyle ilgili şu eleştiriyi getirdi: "Bu parçaların bozuk olup olmadığına dair kendilerinin de bir fikri yoktu. Halbuki yurt dışından bu araçları getiriyorlarsa, yedek parçaları bulundurmak, teknik personeli ve servis ekiplerini bu konuda yetiştirmekle mükellefler".

Hukuki adım

Yaşanan mağduriyet ve servisle yaşanan tıkanıklık üzerine Şengel, avukatı aracılığıyla otomobil markası hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuk savaşı başlattı. Şengel ayrıca şunları söyledi: "Araç üretici firma garantisinde. Üretici firma garantisinde olan bir üründe hangi parçanın arızalı olduğunu tespit etmek ve yedeklerini bulundurmak zorundalar".

Şengel, aracın ocak ayı sonunda teslim alındığını, sadece 2,5-3 ay kullandıklarını ve Mayıs ayının başındaki olayın ardından aracı kullanamadıklarını belirtti. Araç hâlâ Ankara'da serviste bulunuyor ve ödemeleri devam ediyor.

Sürücülerin korku dolu anları

Olay anında aracı kullanan Dr. Hüseyin Akdemir de yaşanan panik anlarını şöyle anlattı: "Yağmurlu bir havaydı. Ankara’ya girerken hızımız da çok yavaştı, 30-40 kilometre civarında gidiyorduk. Bir tarafta yağmur, bir tarafta şimşek çakıyordu. Kenara çekip durmayı düşünüyorduk. Hemen yol kenarındaki bir trafoda şimşek çaktı. Gök gürültüsüyle birlikte yıldırımın düştüğünü gözlerimle gördüm. O düşen yıldırım bizim aracın etrafında döndü. Ersel’e 'yıldırım düştü' diye bağırdım. Yıldırımın elektrik akımı geçince sanki arabanın tekerlekleri patladı zannettim. Araba tak tak tak diye ses çıkardı. Ersel 'lastikler patladı, araba yanıyor' dedi. O an 'öleceğiz' diye düşündüm".

Akdemir, kısa bir süre sonra araçtan indiklerinde lastiklerin sağlam olduğunu, ancak aracın kendini kilitlediğini ve arka bagajda yanık izleri olduğunu aktardı: "Bagajın olduğu yerde oksijen kanalı yakılmış gibi görüntüler vardı. Sanki bıçakla kesilmiş gibiydi."

Uzman değerlendirmesi ve öneri

Olayı değerlendiren Dr. Özdemir, aracın Faraday kafesinin beklenen korumayı sağlamadığını düşündüğünü belirtti ve markanın olayı eğitim amaçlı incelemesi gerektiğini söyledi: "Bu araçta teknik bir arıza ve teknik bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. ... Bence bu aracı alıp Fransa’ya götürmeleri lazım. Eğitim amaçlı incelenmeli, 'acaba ne oluyor' diye bakılmalı."

Sonuç: Trafoya düşen yıldırımın neden olduğu elektriksel hasar, servislerin arızayı tespit edememesi ve yüksek maliyet talebiyle birleşince, araç sahibi için teknik ve hukuki bir mücadele doğurdu. Olay hem kullanıcı güvenliği hem de üretici-satıcı sorumluluğu bakımından tartışma yarattı.

