Kemal Ebu Avn: İsrail’in hedefi yalnızca Gazze değil — Türkiye uyarısı

Hamas’ın siyasi liderlerinden ve şehit Yahya Sinvar’ın özel kalem müdürü Kemal Ebu Avn, Başakşehir’de düzenlenen basın toplantısında Gazze’deki son durumu ve bölgedeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Ebu Avn, İsrail’in amacının sadece Filistin ile sınırlı olmadığını, Türkiye dahil birçok ülkenin hedef alındığını söyledi.

Türkiye’ye vefa ve medya gücü vurgusu

Ebu Avn, Türk halkını kardeş gördüklerini belirterek Türkiye’ye teşekkür etti. Konuşmasında, "Türk halkının bu seçkinleri, bugün mevcut olan en güçlü silahları temsil etmektedir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Özgürlük Filosu’nda üç Türk vatandaşının şehit düştüğünü hatırlatarak Türk halkıyla aralarındaki bağı vurguladı.

Bölgesel emeller: "Nil’den Fırat’a" söylemi

7 Ekim sonrası yaşananları değerlendirirken Ebu Avn, savaşın başlangıcının Gazze olmadığını, asıl başlatanın İsrail olduğunu savundu. Netanyahu’nun BM’de "Nil’den Fırat’a uzanan 'Büyük İsrail' haritasını" gösterdiğini ve bölgedeki emelleri ilan ettiğini aktardı. Ebu Avn, bunun sadece Gazze’ye yönelik bir saldırı olmadığını, Lübnan, Suriye, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de hedeflendiğini söyledi.

Anlaşma süreci ve ihlaller

Ebu Avn, Amerikan arabuluculuğunda sunulan ve Trump döneminde gündeme gelen 20 maddelik belge ile ilgili süreci anlattı. Hareketin uzun toplantılar sonunda bazı maddeleri kabul ettiğini belirtti ve "Hamas Hareketi, bu turda kendisinden talep edilen her şeye eksiksiz ve ciddi bir şekilde bağlı kaldı" dedi. Buna karşın İsrail hükümetinin anlaşmayı "bin 400 fazla kez ihlal ettiği" iddiasını yineledi.

Esir takası, Refah Kapısı ve uluslararası güç talebi

Ebu Avn, anlaşmanın birinci aşamasının esirlerin ve Gazze’deki İsrail askerlerine ait cenazelerin teslimi olduğunu söyledi. Ateşkes döneminde yaklaşık 400 kişinin şehit olduğunu, ayrıca birinci aşamada şehit edilen 70 bin şehidin acısının sürdüğünü ve toplamda binin üzerinde yaralı olduğunu ifade etti. Önceki dönemde ise yaklaşık 150 bin yaralının bulunduğunu aktardı.

Refah Sınır Kapısı’nın gidiş-dönüşe açılması kararlaştırılmış olsa da, İsrail’in dönüşler için kapıyı açmayı reddettiğini belirtti. Ebu Avn, "Biz, Türk ordusunun Gazze Şeridi’nde bulunan uluslararası güç içerisinde yer almasında ısrarcıyız" diyerek Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı ve Katar’daki toplantıdan olumlu sonuç çıkmadığını söyledi.

Bölgesel dayanışma çağrısı

Konuşmasını ümmet dayanışmasına dikkat çekerek sürdüren Ebu Avn, "Gazze meselesi, Kudüs meselesi, Filistin meselesi sadece Filistin’in meselesi değildir; bütün ümmetin meselesidir" ifadelerini kullandı. İsrail’in bölgedeki emellerine karşı bilinçli bir siyasi duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı ve ülkelere bu konuda uyanık olmaları çağrısında bulundu.

