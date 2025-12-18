DOLAR
Büyükgöz, Yıkım Kararı Alan Yıldız Apartmanı Mülk Sahipleriyle Toplandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yıkım kararı alınan Yıldız Apartmanı mülk sahipleriyle görüştü; süreçte devlet desteği ve 70 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:06
Gebze'de sürecin teknik ve insani boyutları masaya yatırıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı’nda bulunan ve hakkında yıkım kararı alınan Yıldız Apartmanının mülk sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların yaşadığı kaygıların çok iyi anlaşıldığı vurgulandı.

Başkan Büyükgöz, sürecin başlangıcından bu yana devletin, tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Birlik ve beraberlik içerisinde, el ele vererek bu süreci sağlıklı bir şekilde nihayete erdireceğiz. Bir sonraki adımımız, çıkacak yeni rapora göre şekillenecek".

Toplantıda ayrıca sürecin hem teknik hem de insani yönleriyle hassas ve zorlu olduğuna dikkat çeken Büyükgöz, "Yaşanan sürecin zorluğunu biliyoruz. Her bir hemşerimizin kaygısını yüreğimizde hissediyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki devletimiz, sürecin ilk gününden itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.

Barınma desteği ve vatandaşların durumu

Başkan Büyükgöz, tahliye kararı verilen yapılarda yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini vurguladı. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından taşınmak isteyen vatandaşlara 70 bin TL taşınma desteği sağlandığını ifade etti.

Gebze Belediyesi olarak sürecin hiçbir aşamasında vatandaşları yalnız bırakmadıklarının altını çizen Büyükgöz, sürecin bundan sonraki aşamasının çıkacak yeni rapora göre şekilleneceğini yineledi: "Birlik ve beraberlik içerisinde, el ele vererek bu süreci sağlıklı bir şekilde nihayete erdireceğiz. Bir sonraki adımımız, çıkacak yeni rapora göre şekillenecek".

Toplantıda söz alan Yıldız Apartmanı mülk sahipleri ise süreç boyunca yalnız bırakılmadıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

