Coğrafi İşaretli Aydın Enginarı’nda Yılın İlk Hasadı Yapıldı

Coğrafi İşaretli Aydın Enginarı’nda yılın ilk hasadı gerçekleştirildi

Efeler ve Gölhisar tarlarında sezon açıldı

Coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Enginarı’nda yılın ilk hasadı Aydın genelinde yoğun ilgiyle karşılandı. Hasat, kentte enginar sezonunun resmen açıldığını işaret etti.

Enginar üretiminde Türkiye’nin yüzde 42’lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da, enginar sezonu açıldı. Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında hareketlilik başladı.

Yılın ilk enginar hasadı Efeler ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. İl Müdürü Temiz, üreticileri hasat döneminde yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceledi.

2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 38.077 ton enginar üretimi gerçekleştirilirken, bunun 6.615 tonu Aydın’da üretildi. Toplam 4.292 dekar alanda yapılan üretimle Aydın, Türkiye enginar üretiminde 2’nci sırada yer aldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Enginarı’nda yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. Aydın, enginar üretiminde ülke genelinde güçlü bir konuma sahiptir. Coğrafi işaretli Aydın Enginarı, ilimizin tarımsal değerleri arasında önemli bir yere sahip olup üreticilerimizin emeğiyle katma değer oluşturmaya devam etmektedir

AYDIN’DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNE SAHİP AYDIN ENGİNARI'NDA YILIN İLK HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.