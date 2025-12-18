DepremBİS ile Ücretsiz Zemin ve Fay Hattı Sorgulama — BEUN’lü Akademisyenler

BEUN’lü akademisyenlerden interaktif deprem platformu DepremBİS

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından geliştirilen DepremBİS, Türkiye genelindeki fay hatları ve zemin yapısına ilişkin deprem verilerini internet tabanlı ve interaktif olarak sunuyor.

Geçen yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen platform deprembis.com.tr adresinden erişilebiliyor ve amaç, vatandaşların yaşadıkları bölgelerle ilgili doğru ve açık bilgiye kolayca ulaşmasını sağlamak.

Bilgiye erişimdeki eksiklik kapatıldı

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak vatandaşların bulundukları bölgedeki fayların varlığı, bu fayların üretebileceği depremlerin büyüklüğü, zemin özellikleri ve olası hasarlar hakkında erişilebilir platformlara ulaşmakta zorluk çektiğini belirtti. Bu eksikliği gidermek üzere geliştirilen DepremBİS'in temel hedefi deprem farkındalığını artırmak olarak açıklandı.

Faylar ve zemin aynı sistemde görüntülenebiliyor

Platformda hem fay hatları hem de zemin özellikleri birlikte görüntülenebiliyor. Kullanıcılar, bulundukları noktaya tıklayarak zemin sertliği ve dayanım seviyesini öğrenebiliyor; fay sorgulamasında ise her bir fayın üretebileceği deprem büyüklüğü ve bunun oluşturabileceği etkiler görülebiliyor.

Sistemde iki ayrı sorgulama alanı bulunuyor. Zemin sorgulamasında yapıların bulunduğu noktaya tıklanarak zemin sertliği ve dayanım seviyesi elde edilebiliyor. Fay sorgulamasında ise her fayın üretebileceği deprem büyüklüğü ve beklenen etkiler harita üzerinde gösteriliyor.

Hasar haritaları renklendirilmiş olarak sunuluyor

Sisteme eklenen yeni özellik sayesinde, bir fayın beklenen deprem üretmesi durumunda oluşabilecek hasarlar hesaplanıyor ve renklendirilmiş harita üzerinde gösteriliyor. Haritada mavi sarsıntının hafif hissedileceği ve hasar beklenmeyen alanları, sarı orta düzey hasar oluşabilecek bölgeleri, kırmızı ise şiddetli sarsıntı ve ağır hasar beklenen alanları işaretliyor. Ayrıca depremin hangi alanlarda hissedileceği de harita üzerinden izlenebiliyor.

Hesaplamalar ve örnek fay hattı

DepremBİS'te şu ana kadar yaklaşık 50 fay hattı için hasar hesaplamaları tamamlandı. Hesaplaması biten faylar harita üzerinde turuncu renkle gösteriliyor; bilgi tamamlandıkça siyah renkten turuncuya dönecek ve tıklanabilir hale gelecek.

Platformda örnek olarak Marmara'nın güneyinde Gemlik'ten denize uzandığı ve Bandırma yönünde devam ettiği değerlendirilen fay hattı gösterildi. Bu fayın yaklaşık 7 büyüklüğü civarında deprem üretebileceği ve depremin nerede hissedileceği ile hangi bölgelerde ne düzeyde hasar oluşacağı sistem üzerinden izlenebiliyor.

Ücretsiz erişim ve kullanım

Tamamen ücretsiz hizmet veren DepremBİS platformuna üye olan kullanıcılar, Türkiye genelindeki fay hatlarını, zemin özelliklerini ve olası hasar seviyelerini çevrim içi olarak sorgulayabiliyor.

Deprem riski hakkında bilinç oluşturmayı hedefleyen DepremBİS, vatandaşların bulundukları bölgeyle ilgili karar alma süreçlerine veri temelli katkı sunmayı amaçlıyor.

