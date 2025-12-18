Dijital Gelecek Eskişehir'de Kapanış: Denetimli Serbestlik Gençlerine İstihdam Kapısı

Dijital Gelecek Projesi Eskişehir’de Kapanış Toplantısını Gerçekleştirdi

Eskişehir’de denetimli serbestlik yükümlülerinin dijital dünyaya uyum sağlaması ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen ’Dijital Gelecek: Genç Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdama Entegrasyonu’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Detayları

2025 yılının mart ayında başlayan proje kapsamında, geçen 10 aylık süreçte düzenlenen çalıştaylarda Eskişehir’de bulunan denetimli serbestlik yükümlüsü gençler ile işverenler bir araya getirildi. Çalıştaylarda sektörün ihtiyaçları ve gençlerin talepleri tespit edildi.

Çalışmaların sonunda hazırlanan belgeler arasında ’İstihdama Katılım ve Uyum Strateji Belgesi’, ’Yaşam ve Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi Eskişehir Eylem Planı’ ile ’Bilgi ve Teknoloji Becerilerinin Geliştirilmesi Eskişehir Eylem Planı’ yer aldı. Proje sonunda ise ’Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Gençlerin Dijital Araçlar Yoluyla İstihdamı Türkiye Modeli Oluşturulması’ yönünde çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Çıktıların ilgili bakanlıklarla paylaşılması ve projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Ortaklar ve Hedef Kitle

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülük ettiği projede uygulayıcı ortaklar olarak Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) yer aldı. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen proje, Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyor.

Projenin hedefi, 18-30 yaş arası, Eskişehir’de denetimli serbestlik altında bulunan, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin dijital becerilerini ve yaşam kapasitelerini artırarak, onları üretken bir yaşama yeniden entegre etmek.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Proje Değerlendirme ve Kapanış Zirvesi’nde projenin kapsamını şu sözlerle özetledi: "Bu proje, gençlerimizin hayata yeniden tutunması, üretken bireyler olarak toplumla bağlarını güçlendirmesi ve dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamaları için atılmış önemli bir adımdır. Yükümlülerimizin denetimli serbestlik süreci, özellikle gençlerimiz için kritik bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde sunulan doğru fırsatlar, onların hayatlarında derin ve kalıcı değişiklikler oluşturabilmektedir. İşte bu proje, tam da bu noktada gençlerimize yeni bir yön, yeni bir umut ve yeni bir gelecek sunmayı amaçlamaktadır. Bu proje vesilesiyle ortaya çıkan iş birliği kültürünün, gelecekte daha kapsamlı ve etkili projelerin temelini oluşturacağına yürekten inanıyorum. Hep birlikte, gençlerimize daha güçlü bir gelecek hazırlamak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Sakin Okul Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen ise projenin gençlere güven ve fırsat sunduğunu belirterek: "Proje kapsamında ortaya koyulan işbirliği sayesinde gençler için güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir öğrenme ve istihdama geçiş alanı oluşturulmuştur. Bu proje yalnızca bilgi aktaran bir süreç olmadı. Gençlere ‘yapabilirim’ duygusunu yeniden hatırlattı. Kamu, sivil toplum ve iş dünyası gençler için aynı masada buluştu. Değerli gençler, burada kazandığınız her bilgi, beceri ve deneyim sizlerin geleceği için bir temel oluşturuyor. Geçmişiniz sizi tanımlamaz. Attığınız adımlar, kurduğunuz hayaller ve gösterdiğiniz çaba sizi tanımlar."

ESİAD Başkanı Kenan Işık projenin ekonomik boyutuna dikkat çekerek: "Bu proje iş dünyamız için sosyal bir sorumluluk meselesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru model ve destekle hızlı, verimli, katma değeri yüksek nitelikli işgücü oluşturmak konusunda önemli bir fırsat sunuyor."

Kapanış Zirvesi ve Katılımcılar

Katılımın yoğun olduğu kapanış zirvesine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen, ESİAD Başkanı M.Kenan Işık, Sakin Okul Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen ile çok sayıda sanayici ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

