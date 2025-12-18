Dilovası Parfüm Fabrikası Yangını: 7 Can ve Şüphelilerin Kaçış Planı

Dilovası'nda Ravive Kozmetik Yangını: İddianamede Kaçış Planı İddiası

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik fabrikası patlamasına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçırılmasına yönelik planlar yer aldı. Patlamada yaşamını yitirenler: Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16).

İddianame ve istenen cezalar

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede, şirket sahipleri ve yetkilileri hakkında ağır cezalar talep edildi. Şüpheliler arasında şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör "Olası kastla öldürme" suçlamasıyla; Ali Osman A. ve Onay Y. ise "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklandı. İddianamede, bazı şüpheliler için müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

Kaçış planına dair çarpıcı iddialar

Iddianamede yer alan ifadelere göre, şüpheliler arasında kaçış ve korunma planlarına dair görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Onay Y.'nin ifadesinde aktardığı iddiaya göre Ali Osman A., şunları söyledi: "Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. En kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet."

Gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturma süreci

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden; Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "Olası kastla öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Ali Osman A. ve Onay Y. "Suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı. Diğer bazı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan firma sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından ihmali olduğu değerlendirilen SGK ve İŞKUR yetkilileri açığa alındı.

Çalışma koşulları ve tanık ifadeleri

İddianamede yer alan tanık anlatımları, fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında ağır eksiklikler olduğunu gösteriyor. İşçilerden Keriman Miskin, 4 yıldır eğitim almadığını ve koruyucu kıyafet verilmediğini bildirerek, sigorta denetiminde sigortası olmayan çalışanların eve gönderildiğini ve "Maaşlarımız elden veriliyordu" dedi. Yaralı kurtulan işçi Ayten Aras, patlama anında Nisa Taşdemir ve Esma Dikan’ın krem dolumu yaptıklarını, koruyucu elbise verilmediğini ve günlük 800 TL yevmiye ile çalıştıklarını anlattı.

Olay anı ve tanık görüntüleri

Olay günü tesiste bulunan 16 yaşındaki Z.H., ikinci katta parfüm karışımı yapılan tankerin bulunduğunu, kimyasal maddeleri karıştıran bir cihazın olduğunu ve kutu kapatılırken aniden patlama yaşandığını ifade etti. Yangında yakınlarını kaybeden aileler, bazı cenazelerin ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleşmeleri ile teşhis edilebildiğini bildirdi.

Mahalle ve çevre şikayetleri

Tanık İ.A., iş yerinden yayılan kimyasal koku nedeniyle şikayetçi olduklarını belirterek, iş yerinin yaşı küçük çocukları ve sigortasız çalışanları istihdam ettiğini, hatta "İlkokul öğrencilerini bile çalıştırdıklarını" bildiklerini söyledi.

Fabrika yönetimi ve şirket yapısı

Mali müşavir M.Ç. ise firmanın resmi sahiplerinin İsmail ve Altan Ali Oransal olduğunu, Kurtuluş Oransal’ın kağıt üzerinde yetkili gözükmediğini, sigorta girişlerinin gayriresmi yürütüldüğünü ve 2025 Ağustos-Eylül döneminde kuruma sadece 8 personel bildirildiğini ifade etti. Fabrikanın faaliyete başladığı tarihten itibaren iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmadığına dair faturaların tarafına ulaşmadığını belirtti.

Diğer iddialar: Laptop ve ortakların tutumu

İddianamede, LYKKE Kozmetik ortaklarından şüpheli Gökberk Güngör'ün ifadesine göre, Aleyna Oransal olay anında "Fabrikada yangın çıkmış" diyerek durumu sakin karşıladı. Ayrıca İsmail Oransal'ın olay günü laptobu aldırdığı ve "Ben birkaç gün bu işlerle uğraşacağım, avukatlarla ilgileneceğim" dediği aktarıldı.

İddianame, olayla ilgili birçok sanık hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından dava açılmasını talep ediyor. Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

