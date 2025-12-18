Eceabat'ta Emniyetten Öğrencilere Siber Güvenlik ve Zorbalık Eğitimi
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde emniyet ekipleri, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı düzenledi.
Eğitim ve katılımcılar
Çalışma, İlçe Emniyet Amirliği koordinasyonunda ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İçerik ve hedef
Etkinlikte öğrencilere akran zorbalığı, siber zorbalık, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sunuldu.
Çanakkale’de emniyetin vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
