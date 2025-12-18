DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

Eceabat'ta Emniyetten Öğrencilere Siber Güvenlik ve Zorbalık Eğitimi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, ortaokul ve lise öğrencilerine siber güvenlik, zorbalık ve güvenli internet eğitimleri verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:22
Eceabat'ta Emniyetten Öğrencilere Siber Güvenlik ve Zorbalık Eğitimi

Eceabat'ta Emniyetten Öğrencilere Siber Güvenlik ve Zorbalık Eğitimi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde emniyet ekipleri, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı düzenledi.

Eğitim ve katılımcılar

Çalışma, İlçe Emniyet Amirliği koordinasyonunda ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçerik ve hedef

Etkinlikte öğrencilere akran zorbalığı, siber zorbalık, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sunuldu.

Çanakkale’de emniyetin vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

ÇANAKKALE’NİN ECEABAT İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ KONULARDA...

ÇANAKKALE’NİN ECEABAT İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ KONULARDA BİLGİLENDİRİLDİ.

ÇANAKKALE’NİN ECEABAT İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ KONULARDA...

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış