Erenler'de Bağlar ve Erenler Merkez'de Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Erenler Belediyesi, Bağlar ve Erenler Merkez mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü ile sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:22
Erenler'de Bağlar ve Erenler Merkez'de asfalt serimi devam ediyor

Erenler Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu yollar sunmak amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Bağlar ve Erenler Merkez mahallelerinde yoğunlaşmış durumda.

Çalışma detayları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında ekipler, belirlenen program dahilinde zemin hazırlıklarını tamamladı ve cadde ile sokaklarda sıcak asfalt serim işlemlerini gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla yolların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan yerinde inceledi

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten sürecin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Başkan Dinç ayrıca mahalle sakinleriyle bir araya gelerek çalışmanın yerel ihtiyaçlara uygun şekilde yürütüldüğünü değerlendirdi.

Belediye yetkilileri, planlanan program doğrultusunda asfalt serim çalışmalarının ilçenin diğer noktalarında da devam edeceğini belirtiyor.

