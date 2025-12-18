GAİN Medya'ya kara para aklama soruşturması: 4 şüphelinin ifadeleri başladı

GAİN Medya'ya yönelik soruşturmada 4 şüphelinin ifadeleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan hakkındaki ifade süreçleri sürüyor.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK incelemelerine göre, Berkin Kayanın hesap hareketlerinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri yapıldığı belirlendi.

Şüphelinin ortak olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetin tespit edilemediği; hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu bildirildi.

MASAK raporu ve araştırmalar sonucu, 2020'de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin %50 hissesinin 2024'te Berkin Kaya tarafından devralındığı; 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025'te 1 milyon dolar olmak üzere toplam yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı saptandı.

29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL'den fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu ile karşılandığı; finansmanın büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurtdışı kaynaklı transferlerle sağlandığı kaydedildi. Soruşturmada para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirildi.

12 Aralık 2024'te tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi'nin, GAİN Medya Anonim Şirketi'ni 22 Ocak 2025'te 450 milyon TL bedelle devraldığı ve aynı tarihte nakit sermaye artışı ile sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı belirlendi. Anahat Medya tarafından 28 Ocak 2025 ve 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya'ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın adına yatırılan yüklü nakitlerle sağlandığı tespit edildi.

İşlemler birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştu.

Bu bulgular üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne TMSF'nin kayyım olarak atandığı bildirildi.

