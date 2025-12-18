Gastronomi Festivali'nde Efeler Zübeyde Hanım Lisesi 4 Altın, 6 Madalya ile Döndü

Gastronomi Festivali'nde Efeler Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nden Büyük Başarı

Efeler Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen 22. İstanbul Uluslararası TAŞFED Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmadan toplam 6 madalya ile Aydın'a döndü.

Katılım ve Yarışma Detayları

Festivalde 26 ülkeden 1500 yarışmacının yer aldığı zorlu organizasyonda, Efeler Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 6 öğrenci ve 3 öğretmen temsil etti. Okul yarışmada 3 ana yemek tabağı, 2 tatlı tabağı ve 1 balık tabağı ile yer aldı.

Dereceler ve Aydın'a Getirilen Madalyalar

Yarışma sonucunda öğrenciler, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Aydın'ı başarıyla temsil etti. Bu sonuç, okulun gastronomi alanındaki eğitim kalitesini ve öğrencilerin yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Efeler Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elde ettiği bu başarı, bölge için önemli bir gurur kaynağı oldu.

