DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Gastronomi Festivali'nde Efeler Zübeyde Hanım Lisesi 4 Altın, 6 Madalya ile Döndü

Efeler Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, 22. İstanbul Uluslararası TAŞFED Gastronomi Festivali'nde 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:55
Gastronomi Festivali'nde Efeler Zübeyde Hanım Lisesi 4 Altın, 6 Madalya ile Döndü

Gastronomi Festivali'nde Efeler Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nden Büyük Başarı

Efeler Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen 22. İstanbul Uluslararası TAŞFED Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmadan toplam 6 madalya ile Aydın'a döndü.

Katılım ve Yarışma Detayları

Festivalde 26 ülkeden 1500 yarışmacının yer aldığı zorlu organizasyonda, Efeler Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 6 öğrenci ve 3 öğretmen temsil etti. Okul yarışmada 3 ana yemek tabağı, 2 tatlı tabağı ve 1 balık tabağı ile yer aldı.

Dereceler ve Aydın'a Getirilen Madalyalar

Yarışma sonucunda öğrenciler, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Aydın'ı başarıyla temsil etti. Bu sonuç, okulun gastronomi alanındaki eğitim kalitesini ve öğrencilerin yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Efeler Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elde ettiği bu başarı, bölge için önemli bir gurur kaynağı oldu.

GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE MADALYALARI TOPLADILAR

GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE MADALYALARI TOPLADILAR

GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE MADALYALARI TOPLADILAR

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış