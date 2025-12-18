DOLAR
Isparta'da kesinleşmiş hapisle aranan 2 kişi yakalandı

Isparta'da Narkotik ekiplerinin operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı; biri 15 yıl 7 ay, diğeri 4 yıl hapisle cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:47
Operasyon Detayları

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan toplam 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ISPARTA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞAHIS YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

