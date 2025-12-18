Isparta'da kesinleşmiş hapisle aranan 2 kişi yakalandı

Operasyon Detayları

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan toplam 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

