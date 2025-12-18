DOLAR
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 235,69 gram Esrarla 2 Gözaltı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda 235,69 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:57
Şarkikaraağaç'ta ortak narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Şarkikaraağaç ilçesinde ortak bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada 235,69 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli şahıs ’’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’’ suçundan gözaltına alındı.

