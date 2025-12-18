Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 235,69 gram Esrarla 2 Gözaltı
Şarkikaraağaç'ta ortak narkotik operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Şarkikaraağaç ilçesinde ortak bir operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada 235,69 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli şahıs ’’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’’ suçundan gözaltına alındı.
