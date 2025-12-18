İznik Devlet Hastanesi 7/24 Tam Kapasiteyle Hizmette

İznik Devlet Hastanesi 7/24 tam kapasiteyle hizmet veriyor

İznik Devlet Hastanesi, güçlü hekim kadrosu, deneyimli sağlık personeli ve modern tıbbi altyapısıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Hastane, bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayan kritik merkezler arasında öne çıkıyor.

Güçlü kadro ve koordinasyon

Hastanede görev yapan 31 uzman hekim ile 21 pratisyen hekim olmak üzere toplam 52 hekim, 340 sağlık personeli ile birlikte tam kapasite hizmet veriyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin ve Başhekim Op. Dr. Aybars Alemdaroğlu arasında düzenli görüşmeler yapılarak hastanenin eksik ve ihtiyaçları, milletvekilleri ve ilgili devlet makamlarına iletiliyor.

Yataklı ve kritik bakım hizmetleri

Hastanede yer alan 14 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi, evde bakımı mümkün olmayan hastalara yönelik hizmet sunuyor. Son 10 yılda binlerce hastanın tedavisinin yapıldığı bu birim, kronik ve ileri evre hastalar için büyük önem taşıyor. Ayrıca 2. basamak 10 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi ile kritik durumdaki hastalara ileri düzey tedavi imkanları sağlanıyor.

Tanı, görüntüleme ve poliklinikler

Tanı ve görüntüleme alanında Bilgisayarlı Tomografi (BT) ünitesi 24 saat hizmet verirken, acil vakaların raporları hızlı şekilde sonuçlandırılıyor. Tam zamanlı ultrason hekimi, her gün ortalama 60 hastaya ultrason çekimi yapıyor. Acil, poliklinik, yataklı servisler ve destek birimleriyle kapsamlı hizmet sunuluyor.

Rehabilitasyon, diyaliz ve evde bakım

Fizik Tedavi Ünitesi, uzman hekim ve fizyoterapistler eşliğinde yatarak ve ayaktan olmak üzere günde yaklaşık 100 hastaya hizmet veriyor. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ise yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastalar için doktorlu ekiplerle ayda yaklaşık 300 hastaya ev ziyareti ve tedavi sağlıyor. Diyaliz Ünitesi 8 diyaliz cihazıyla haftanın 6 günü hizmet verirken, 34 diyaliz hastası evlerinden alınıp tedavi sonrası evlerine bırakılıyor.

Ameliyathane ve doğum hizmetleri

Hastanenin 24 saat esasına göre çalışan ameliyathanelerinde ortopedi, genel cerrahi, KBB, göz ve kadın hastalıkları branşlarında çok sayıda nitelikli ameliyat başarıyla gerçekleştiriliyor. Yapılan işlemler arasında kalça ve diz protezleri, acil kırık ameliyatları, kapalı safra kesesi ve fıtık ameliyatları, apandisit, guatr ve meme cerrahisi, geniz eti, burun estetiği, göz kapağı ve gözyaşı kanalı ameliyatları ile sezaryen ve normal doğumlar yer alıyor.

Randevu ve destek birimleri

Vatandaşlar 8 farklı branşta aynı gün veya birkaç gün içinde MHRS randevusu oluşturabiliyor. Ayrıca hastanede Beslenme ve Diyetetik Polikliniği, Gebe Okulu, Psikolog Polikliniği, Yenidoğan İşitme Tarama ve Odyometri Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Diyabet Eğitim Birimi, 7/24 aktif Kan Transfüzyon Ünitesi ve Laboratuvar Hizmetleri kesintisiz olarak sunuluyor.

Başhekimden değerlendirme

Op. Dr. Aybars Alemdaroğlu hastanenin hizmet kapasitesine ilişkin olarak, "tüm birimleriyle tam kapasite çalışarak, modern ve nitelikli sağlık hizmetini İznik halkına en hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırmayı sürdürüyoruz" dedi.

