İhlamur Fiyatlarında Rekor: Çiçek Ihlamur Kilosu 4 bin 500 Lirayı Gördü

Don ve aşırı yağış rekolteyi vurdu; çiçek ıhlamurun kilosu 4 bin 500 liraya, yapraklı-karışık ıhlamur 1.000-1.600 liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:30
Türkiye’de kışın vazgeçilmezi olan ıhlamur ile diğer şifa kaynağı bitkisel ürünlerin fiyatları, bu yıl yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Aktarlar, özellikle don ve aşırı yağışların rekolteyi düşürdüğünü belirtiyor; bunun sonucu olarak çiçek ıhlamurun kilosu 4 bin 500 lirayı gördü.

Enflasyon değil, iklim vurdu

Son yıllarda artan meteorolojik olaylar tarım ürünlerini olduğu kadar bitkisel ilaç ve destek ürünlerini de etkiledi. Aktar esnafı Metin Ağılönü, ıhlamur çiçeklerinin tam açma döneminde yaşanan don ve ardından gelen yoğun yağışların büyük kayba yol açtığını vurguladı. Ağılönü, "Geçen yıl 2 bin lira olan çiçek ıhlamur, aroması ve içeriği nedeniyle en çok tercih edilen türdür. Bu sene 4 bin ila 4 bin 500 lira seviyesine çıktı. Yapraklı ve çiçekli karışık ıhlamur ise bin liradan bin 600 liraya yükseldi. Don ve yağışlardan dolayı sadece ıhlamur değil, badem, kayısı ve kiraz gibi ürünler de aynı şekilde etkilendi" şeklinde konuştu.

"İkisinin de çok güzel kan temizleyici özelliği var"

Müşterilere sağlıklı ürünler sunmaya devam ettiklerini belirten Ağılönü, bitkisel ürünlerin kullanım alanlarına da dikkat çekti: "Badem ve kayısı çekirdeklerini genellikle şeker rahatsızlığı olanlar için öneriyoruz. Ayrıca ikisinin de çok güzel kan temizleyici özelliği var; kandaki mikropları kırmaya yardımcı oluyorlar. Bu ürünü aynı zamanda kanser hastaları için de tavsiye ediyoruz. Özellikle çekirdekler acı olursa daha faydalı olur".

"Sağlık söz konusu olunca fiyata bakılmıyor"

Ağılönü, fiyat artışının satışları olumsuz etkilemediğini belirterek, "Fiyat artışı satışları etkilemiyor. Çünkü insanlar sağlık sorunları yaşadığı için artık fiyata bakmıyor, rahatsızlık olduğu için ister istemez alıyorlar. Müşteriler, fiyatı duyduğunda ’Ne kadar yükselmiş’ tepkisini veriyor, ancak iki paket alacaksa bir pakete düşürüyor, ama sonuçta yine de alıyor. Eskiden ’Evde dursun’ diye iki paket alınıyordu; şimdi sadece ihtiyacı kadar alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

