Haliç'te 33 kg Olta Kurşunu Çıkarıldı — Deniz Ekosistemi Koruma Çalışması

Haliç'te 33 kilogram olta kurşunu denizden çıkarıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sucul Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi projesi kapsamında Haliç bölgesinde deniz dibi temizlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlik ve sonuçlar

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, çalışmayı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Haliç'te organize ettiklerini söyledi.

Parıldar, "Olta balıkçılığında herhangi bir sebeple kopan kurşunlar, deniz dibinde toplanıyor ve denizin tuzlu suyu ile beraber zaman içerisinde korozyona uğrayarak hem balıklar açısından hem de insanlar için ağır metal konusunda tehlike arz ediyor bizde hem balıkçılarımızı ve oltacılarımızı bu konuda bilinçlendirmek hem de denizlerimizin temizliğini sağlamak adına bu farkındalık çalışmasını organize ettik. Dalgıçlarımızın yapmış olduğu dalış neticesinde şu ana kadar 33 kilogram kurşunu denizden çıkarmış olduk" dedi.

Parıldar ayrıca 5 ve 9 Aralık tarihlerinde dalış ekiplerinin toplam 25 kilogram kurşun çıkardığını belirtti.

Hayalet ağ temizliği ve geri dönüşüm

Parıldar, 2025 yılında 450 bin metrekarelik hayalet ağların denizden uzaklaştırıldığını ifade ederek, "Tarım ve Orman İstanbul İl Müdürlüğü olarak 5,3 milyon metrekare alanı taradık. Bu taramış olduğumuz alandan da 2025 yılının sonuna kadar yaklaşık 450 bin metrekarelik hayalet ağları denizden uzaklaştırdık. İç sularımız ile beraber taramış olduğumuz alan toplam 6,3 milyon metrekaredir" dedi.

Çıkarılan hayalet ağların atık halde bırakılmayarak çeşitli geri dönüşüm projelerinde değerlendirildiği ve amaçlarının denizlerin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

Balıkçılara destek ve farkındalık

Parıldar, İstanbul'un su ürünleri açısından önemine değinerek 660 kilometrenin üzerindeki kıyı şeridi, 48 balıkçı barınağı, 2 bin 19 balıkçı gemisi ve 18 bini aşkın ticari ruhsatlı balıkçı ile avcılıkta önemli bir konumda olduğunu söyledi. Bakanlığın destekleme politikaları çerçevesinde, 2025 yılında bin 400'ü aşkın balıkçıya 12.6 milyon destekleme sağlandığını ve toplamda 25 milyona aşkın destekleme ödemesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ise, "Sucul biyoçeşitliliğin korunması adına önemli bir çalışma yapıyoruz son yıllarda artan iklim değişikliğinden kaynaklanan su ve çevre kirliliği denizlerimizi, göllerimizi ve su kaynaklarımızı olumsuz etkilemekte, bu anlamda bizlerde kamuoyunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak açısından bu projeyi hayata geçirdik" dedi. Karabulut, vatandaşlara çevre ve su kirliliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu ve Galata bölgesinin balıkçılık açısından sembolik bir yer olması nedeniyle projenin oradan başlatıldığını söyledi.

Etkinlik, su altı tarama dalgıç ekiplerinin deniz dibinden olta kurşunlarını çıkarması ile sona erdi.

Haliç'ten olta kurşunları çıkarıldı