Kastamonu'da Kar Nedeniyle Yolu Kapanan Köyde Hasta İçin Ekipler Seferber

Köy yolu açıldı, hasta Devrekani Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız karla mücadele çalışması yürüttü.

Bozkurt ilçesi Tezcanlar köyü Ahadlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın, hastalanan eşi Fatma Aydın'ı kar nedeniyle kapanan yollardan dolayı hastaneye götüremeyince muhtara haber verdi. Muhtarın durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede köy yolunu ulaşıma açtı.

Yolun açılmasının ardından evinden alınan hasta, tedavi için Devrekani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet Aydın ekiplere teşekkür ederek, "Eşim rahatsızlandı, durumu ağırlaştı. Yol kapalı olduğu için ulaşım sağlayamadık. Muhtarın kardeşini aradım, o da muhtarla irtibata geçti. İl Özel İdaresi ekipleri geldi ve yolu açtı. Şimdi hastamı hastaneye götürüyorum. Yaklaşık 10 günde 7’nci kez hastaneye gidiyoruz" dedi.

Fatma Aydın ise, "Her yerim ağrıyor. Devrekani Devlet Hastanesi’ne gidiyorum. Yollarımız kapalıydı, devlet geldi, açtı. Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının kapalı yolların ulaşıma açılması için sürdüğünü bildirdi.

