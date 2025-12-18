Midyat'ta Özel Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Ziyareti

Merkez hekimlerinden okula yerinde muayene

Midyat İlçe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri, toplumsal duyarlılık kapsamında Midyat Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret ederek özel gereksinimli miniklerin ağız ve diş muayenelerini yerinde gerçekleştirdi.

Ziyarette çocukların kontrolleri yapıldı; gerekli görülen öğrenciler ileri tedavi ve takip amacıyla Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yönlendirildi. Ziyaret kapsamında çocuklara diş fırçası ve macun hediye edilerek ağız ve diş sağlığı bilincinin küçük yaşta kazandırılması hedeflendi.

Midyat Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Nesrin Akgül, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla talep ettikleri bu hizmetin büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini belirtti. Akgül, özellikle merkeze gidemeyen öğrenciler için sağlık ekiplerinin okula kadar gelmesinin hem çocuklar hem de aileler için büyük bir kolaylık sağladığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Diş hekimi Ömer Faruk Aksoy ise şöyle dedi: "Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak bugün özel çocuklarımızı ziyaret ettik. Muayenelerini gerçekleştirdik, onlarla birlikte güzel vakit geçirdik. Tüm çocuklarımız bizim için özeldir."

