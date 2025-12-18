DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Midyat'ta Özel Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Ziyareti

Midyat İlçe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri, Midyat Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret ederek özel gereksinimli çocukların muayenelerini yaptı ve bakım malzemesi dağıttı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:03
Midyat'ta Özel Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Ziyareti

Midyat'ta Özel Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Ziyareti

Merkez hekimlerinden okula yerinde muayene

Midyat İlçe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri, toplumsal duyarlılık kapsamında Midyat Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret ederek özel gereksinimli miniklerin ağız ve diş muayenelerini yerinde gerçekleştirdi.

Ziyarette çocukların kontrolleri yapıldı; gerekli görülen öğrenciler ileri tedavi ve takip amacıyla Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yönlendirildi. Ziyaret kapsamında çocuklara diş fırçası ve macun hediye edilerek ağız ve diş sağlığı bilincinin küçük yaşta kazandırılması hedeflendi.

Midyat Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Nesrin Akgül, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla talep ettikleri bu hizmetin büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini belirtti. Akgül, özellikle merkeze gidemeyen öğrenciler için sağlık ekiplerinin okula kadar gelmesinin hem çocuklar hem de aileler için büyük bir kolaylık sağladığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Diş hekimi Ömer Faruk Aksoy ise şöyle dedi: "Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak bugün özel çocuklarımızı ziyaret ettik. Muayenelerini gerçekleştirdik, onlarla birlikte güzel vakit geçirdik. Tüm çocuklarımız bizim için özeldir."

MARDİN'İN MİDYAT İLÇE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, TOPLUMSAL DUYARLILIK KAPSAMINDA ANLAMLI BİR...

MARDİN'İN MİDYAT İLÇE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, TOPLUMSAL DUYARLILIK KAPSAMINDA ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. MERKEZ HEKİMLERİ, MİDYAT ÖZEL EĞİTİM ANAOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖZEL GEREKSİNİMLİ MİNİKLERİN AĞIZ VE DİŞ MUAYENELERİNİ YERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, TOPLUMSAL DUYARLILIK KAPSAMINDA ANLAMLI BİR...

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış