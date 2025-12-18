Obstrüktif Uyku Apnesi Uyarısı: Uzm. Dr. Şeyda Çevik Güneri'nden Kritik Mesaj

Belirtiler ve gündelik etkiler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Şeyda Çevik Güneri, obstrüktif uyku apnesinin genellikle yüksek sesli horlama, gece boyunca nefesin durması, ani uyanmalar ve sabahları yorgun uyanma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. Gün içinde ise aşırı uyku hali, dikkat dağınıklığı ve baş ağrıları sık görülen şikâyetler arasında yer alıyor.

Riskler ve tetikleyici faktörler

Güneri, obstrüktif uyku apnesinin tedavi edilmediği takdirde hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme, diyabet ve trafik kazaları riskini artırabileceğine dikkat çekti. Hastalık riskini yükselten etkenler arasında obezite, boyun çevresinin kalın olması, sigara ve alkol kullanımı ile genetik faktörler yer alıyor.

Tanı ve tedavi yaklaşımları

Tanının uyku testi (polisomnografi) ile konulduğunu belirten Güneri, tedavinin hastalığın şiddetine göre planlandığını söyledi. Hafif vakalarda yaşam tarzı değişiklikleri önerilirken, orta ve ileri dereceli olgularda CPAP cihazı, ağız içi aparatlar veya cerrahi yöntemler gündeme gelebilir.

Hekim uyarısı ve hastane yaklaşımı

Güneri, "Sürekli horlama, gece nefes durması veya gün içinde aşırı uyku hali yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Erken tanı ve doğru tedavi, hem yaşam kalitesini artırır hem de ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer" diyerek vatandaşları uyardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımıyla hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

