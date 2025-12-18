DOLAR
Pendik’te 2 gündür kayıp Y.K., mezarlıkta ölü bulundu

Pendik’te 2 gündür kayıp Y.K., Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda kıyafetleri çıkarılmış halde ağaca bağlı ölü bulundu; olay şüpheli ölüm olarak soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:13
Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda bulunan ceset için soruşturma başlatıldı

Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda, 2 gündür kayıp olarak aranan bir kişi mezarlıkta ölü halde bulundu.

Vatandaşların mezarlık içinde hareketsiz bir kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, üzerindeki kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı bulunan cesedin, 2 gündür kayıp olan Y.K.'ya ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen Y.K.'nın yakınları acı haberi alıp gözyaşlarına boğuldu; bazı aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü.

Y.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı bildirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

