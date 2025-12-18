Tokat Şehir Müzesi 147 bin 617 Ziyaretçiyle Rekor Kırdı

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi, 2025 yılında ziyaretçi sayısını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artırarak 147 bin 617 kişiyi ağırladı. Bu artış, kentin kültür turizmine önemli katkı sağladı.

Tokat Belediyesi’nin şehrin kültürel hafızasını yaşatmak amacıyla hizmete sunduğu müze, 2025’e damgasını vuran kültür-sanat merkezlerinden biri oldu. 2024’te 112 bin 823 ziyaretçi ağırlayan müze, yapılan tanıtım ve etkinliklerle ziyaretçi sayısını ciddi oranda artırdı.

Şehrin tarihine yolculuk

Müze, Tokat’ın tarihini, geleneksel yaşam tarzını ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri sergileyen kapsamlı koleksiyonuyla öne çıkıyor. Bal mumu heykellerle canlandırılan 14 farklı meslek grubu, eski ev gereçleri, tarihi fotoğraf ve dokümanlar ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Binlerce parçadan oluşan koleksiyonda bakırcılık, demircilik, urgancılık, yazmacılık gibi geleneksel meslekler modern müzecilik teknikleriyle aktarılıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatlerin anlatıldığı bölüm, özellikle aileler ve eğitim grupları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başkan Yazıcıoğlu: "Kültür turizmini güçlendiriyoruz"

Ziyaretçi istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat’ımızın tarihini ve kültürünü gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için Tokat Belediyesi Şehir Müzemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 yılında ziyaretçi sayısındaki artış, bu çabaların ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Kültür turizmini desteklemek ve şehrimizin tarihini dünyaya tanıtmak bizim için öncelikli hedefler arasında yer alıyor" dedi.

Yazıcıoğlu, müzenin eğitim programları, çocuk etkinlikleri ve geleneksel meslek atölyeleriyle zenginleştirilerek 2026’da da daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların sürdüğünü ve müzenin Tokat’ın kültürel mirasını yerelde ve turistler arasında yaygınlaştıran önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti.

TOKAT (İHA) - TOKAT BELEDİYESİ ŞEHİR MÜZESİ, 2025 YILINDA ZİYARETÇİ SAYISINI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 31 ARTIRARAK 147 BİN 617 KİŞİYİ AĞIRLAYIP KENTİN KÜLTÜR TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI.