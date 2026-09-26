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81 ilde eş zamanlı denetim: 19 organizatör ve 230 düzensiz göçmen yakalandı

81 ildeki denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

81 ilde eş zamanlı denetim: 19 organizatör ve 230 düzensiz göçmen yakalandı

81 ilde eş zamanlı denetim: 19 organizatör ve 230 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını Bakanlığın X hesabından paylaştı. Açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede eş zamanlı denetimlerin sürdüğü belirtildi.

uygulamanın kapsamı ve saha çalışmaları:

Denetimler kapsamında toplam 15.905 personel, 5.011 ekip ve 3.229 noktada görev aldı. Ekipler 2.214 metruk binayı, 3.893 umuma açık yeri ve 1.227 diğer yeri olmak üzere toplam 7.334 noktada inceleme yaptı. Bu saha faaliyetlerinde toplam 279.575 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

yakalamalar ve idari işlemler:

Denetimler sonucunda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmen yakalandı. Bakanlık, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Yapılan paylaşımda, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca denetimlere katılan polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ile Göç İdaresi Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıklarının çalışmalarını tebrik etti.

81 ilde düzensiz göç denetimi: 230 düzensiz göçmen yakalandı

81 ilde düzensiz göç denetimi: 230 düzensiz göçmen yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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