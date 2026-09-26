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Toprakkale'de iki otomobilin çarpışması kamerada

Toprakkale'de Atatürk Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı; kaza anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:28

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Toprakkale'de iki otomobilin çarpışması kamerada

kaza nasıl meydana geldi:

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların tedavisine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

kayıtlar ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı; yetkililer kayıtları inceleyerek çarpışmanın nedenini tespit etmeye çalışıyor.

OSMANİYE’NİN TOPRAKKALE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

OSMANİYE’NİN TOPRAKKALE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI, ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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