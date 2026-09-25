Üniversite bilgiyle sanayi çözümlerle buluşuyor: Adana'da yeni iş birliği

Çukurova Üniversitesi ve ADASO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Adana Sanayi Odası (ADASO) arasında, üniversite‑sanayi etkileşimini sistematikleştirmeyi amaçlayan "Akademi‑Sanayi İş Birliği Platformu Protokolü" imzalandı. Protokol, Çukurova Teknokent tarafından, Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle geliştirilen platformu işletmeye koymayı ve sanayicilerin teknik, teknolojik, yönetsel ile Ar‑Ge odaklı ihtiyaçlarını ilgili akademik uzmanlıkla eşleştirmeyi hedefliyor.

Protokolü Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç imzaladı. Taraflar, iş birliğinin hızlanması ve projelerin somut çıktılara dönüşmesi için daha koordineli bir mekanizma oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

platformun amaçları ve kapsadığı alanlar:

Platform, sanayici taleplerini teknik ve teknolojik sorunlardan yönetsel ihtiyaçlara; Ar‑Ge ve ürün geliştirmeden süreç iyileştirme ve verimliliğe kadar geniş bir alanda toplayacak. Amaç, firmaların karşılaştığı sorunları akademik bilgi ve yöntemlerle çözerek yeni ürün, teknoloji ve iş birliklerinin önünü açmak. Rektör Beriş bu yaklaşımı; üniversitenin bilgi üretimini sanayinin uygulama gücüyle buluşturma çabası olarak nitelendirdi ve bunun Adana, bölge ve ülke için kazanç sağlayacağını belirtti.

eşleştirme süreci ve beklenen kazanımlar:

Platforma iletilen talepler ilk aşamada yapay zeka destekli ön eşleştirme sürecinden geçirilecek. Nihai eşleştirme ise Çukurova Teknokent koordinasyonunda, talep sahibi sanayi kuruluşu ve ilgili alanda uzman akademik tarafların ortak değerlendirmesiyle yapılacak. Bu yapı sayesinde sanayicilerin doğru akademisyenle daha hızlı temas kurması, zaman kayıplarının azalması ve çözümlere ulaşma süresinin kısalması bekleniyor.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, üniversite‑sanayi iş birliğinin Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmada kilit olduğunu vurguladı. Kıvanç, platformun sadece mevcut sorunların çözümlenmesine yardımcı olmayacağını, aynı zamanda yeni projeler, yeni teknolojiler ve yeni iş modelleri geliştirmek için fırsat yaratacağını ifade etti.

Protokol ve platformla hedeflenen somut kazanımlar arasında firmaların Ar‑Ge kapasitesinin güçlenmesi, verimlilik artışı, ürün geliştirme süreçlerinin hızlanması ve üniversite çıktılarının ticarileşme şansının yükselmesi yer alıyor. Çukurova Teknokent'in koordinasyon rolü, süreçlerin hızlı, şeffaf ve sonuç odaklı ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.

Taraflar, başlatılan iş birliğinin ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere yayılmasını ve Adana sanayisinin öncelikli sorunlarına kalıcı çözümler getirmesini hedefliyor. Platformun etkin çalışması halinde bölgesel ekonomik gelişime ve sanayinin bilgi‑temelli dönüşümüne katkı sunması bekleniyor.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ÇÜ) İLE ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) ARASINDA "AKADEMİ-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU PROTOKOLÜ" İMZALANDI.