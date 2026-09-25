Gümrük ekipleri iki kentte zehir ticaretine geçit vermedi: 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ve 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyon detayları:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin ve İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonlarda kaçakçılık ağı darbe aldı. Mersin'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirilirken, İstanbul Havalimanı'ndaki aramalarda 20 kilo 260 gram metamfetamin bulundu.

Mersin operasyonları, farklı gönderilere yönelik ayrıntılı tarama ve kontroller sonucu tespit edilen şüpheli sevkiyatlar üzerinde yoğunlaştı. İstanbul Havalimanı'ndaki yakalamada ise narkotik dedektör köpekleri Csonti ve Queen'in bagajlara verdiği tepkiler üzerine yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlığın açıklaması:

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde devam etmektedir" denildi.

Yetkililer, ele geçirilen maddelerin miktarlarına dikkat çekerek benzer sevkiyatların önlenmesine yönelik denetimlerin ve izleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. Operasyonlar, hem sınır kontrol mekanizmalarının etkinliğini gösterdi hem de ulusal düzeyde kaçakçılıkla mücadelede koordinasyonun önemini vurguladı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ve 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi