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Eskişehir'de çarpışmanın ardından otomobil kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda sabah saatlerinde elektrikli bisiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu sürücü yaralandı; araç kaçtı, polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de çarpışmanın ardından otomobil kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de otomobilin çarpıp kaçtığı kaza

Olay, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, genç bir erkek kişinin kullandığı elektrikli bisiklet ile plakası bilinmeyen bir otomobil çarpıştı.

Kaza anı:

Çarpışma sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yere düştü ve yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılarak kaçtı. Olayın meydana geldiği cadde ve kaza şekliyle ilgili tanıkların ifadeleri doğrultusunda ilk tespitler yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Polis ekipleri ise kaçan otomobilin tespiti ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL OLAY YERİNDEN KAÇARKEN, POLİS EKİPLERİNCE...

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL OLAY YERİNDEN KAÇARKEN, POLİS EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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